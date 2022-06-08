نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سم قاتل.. علامات إذا ظهرت على الدجاج إياك أن تتناولها قد تصيب جميع أفراد الأسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة علامات فساد الدجاج، يعتبر الدجاج من أنواع اللحوم الأكثر طلباً من الأمهات لتحضيرها، حيث يمكن تحضيرها بمختلف الأنواع مثل البانية أو مشوية أو مسلوقة أو بالفرن، وجميعها أطعمة لذيذة وشهية يفضل الكثير تناولها، لذلك نجد الأمهات تقوم بشراء الدجاج أكثر من اللحوم الحمراء، ولكن عند قيام بعض ربات البيوت بشراء دواجن دون التدقيق في لون اللحم، يمكن إصابة أفراد الأسرة بأمراض جسدية عند تناولها، لأن هناك بعض العلامات التى لو ظهرت على لحوم الدجاج تدل على أنها فاسدة وغير صالحة للاستخدام، كما أن تفريز الدجاج لفترة طويلة قد يفسده، لذا سوف نوضح لكم العلامات التى تدل على فساد الدجاج.

علامات تدل على فساد الدجاج

عند تناول الطعام الفاسد دون التأكد من سلامته عند شرائه، يعرض أفراد الأسرة إلى الإصابة مخاطر صحية عديدة، وخاصة عند شراء اللحوم، حيث تحمل العديد من البكتيريا والجراثيم المتراكمة عليها، لذلك لابد من التدقيق عند شرائها، وتدل العلامات التالية على فساد الدجاج ولابد من تجنب تناوله أو طهيه.

1. تغير لون جلد الدجاج

من المعروف أن لون جلد الدجاج الطبيعي يميل إلى الأبيض أو الزهري، ولكن عند ملاحظة علامات زرقاء أو حمراء أو صفراء عند أوراك الدجاج أو الجناحين لابد من تجنب شرائه، حتي لا يكون حامل لأنواع بكتيريا شديدة تسبب الإصابة بمخاطر صحية.

2. عظام الدجاج المكسورة

عند ذبح الدجاج وتركه لفترة طويله تتلف عظامه، وبالتالي عند شراء دجاج وملاحظة كسور عظامه لابد من تجنب شرائه، لأن العظام المكسورة تدل على فساد الدجاج.

3. الملمس الخارجي للدجاج

يكون ملمس الدجاج الصحي ناعم ونظيف، ولكن عند لمس جلد الدجاج من الخارج وملاحظة علامات الخشونة أو تغير لون الجلد، تدل هذه العلامات على فساد الدجاج ولابد من تجنب استخدامه.

4. انبعاث رائحة كريهة من الدجاج

لابد من تجنب شراء الدجاج المنبعث منه رائحة كريهة، لأن هذه الرائحة تدل على ذبح الدجاج بعد وفاته أو نتيجة إصابة بأمراض فيروسية، حيث أن الدجاج الطازج يتميز برائحة مقبولة، أما الدجاج الفاسد يحتوي على روائح غير مرغوب فيها.