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بفكرة جهنمية تنظيف البط من الريش الصغير والزفاره كيفية تنظيف البط من الريش والزفارة هي عنوان موضوعنا اليوم، فأي ربة منزل تحب أن تبدو سفرتها شهية ولا أشهى من سفرة تحتوي على صينية موضوع عليها بطة كبيرة مشوية ومُتبلة، ولكن يا عزيزتي كي تكتمل لذة سفرتك يجب أن تدركي أمرين وهما أن البط يجب أن يتم إزالة الريش منه بشكل كامل ويصبح ناعمًا جدًا والأمر الآخر هو أنه يجب ألا يكون به رائحة زفارة حيث أن كل من الأمرين أهم من بعضهما، وسنقدم لكم أكثر الطرق فعالية في التنظيف. كيفية تنظيف البط من الريش في المنزل تنظيف البط بالملح وبيكربونات الصوديوم جهزي وعاء كبير الحجم وليكن أكبر من حجم البطة بقليل ثم ضعي بداخله كمية وفيرة من الماء الساخن ثم قومي بإضافة الملح الأبيض وبيكربونات الصوديوم وعصير الليمون بقشور الليمون وخل أبيض.

ضعي البطة داخل الوعاء واتركيها خمس دقائق ثم قومي بفرك البطة جيدًا بواسطة قشر الليمون حتى تتخلصي من الريش وانتفي الريش الطويل واستمري على هذه الخطوة حتى تنتهي كمية الريش التي على البط.

هذه الطريقة تعمل على إزالة الريش بسهولة وفي نفس الوقت تخليص البطة من رائحة الزفارة ثم قومي برفعها من الوعاء واغسليها بالماء الجاري أسفل الصنبور ثم قومي بتصفيتها من الماء وابدئي في تحضيرها. تنظيف البط على البوتاجاز بالسكر والزنجبيل والليمون هذه الطريقة هي الأكثر شهرة بين طرق إزالة الريش من على البطة وهي وضع البطة بريشها على درجة حرارة نار متوسطة وهادئة حتى لا يحترق جلد البطة نفسه.

بعد ذلك يصبح ريش البطة هشًا وسهل النتف قومي بنتفه وقومي بإحضار قشور ليمون لفركه حتى يتم إزالة الريش الصغير الغير مرئي على جلد البطة.

ولكي تتخلصي من رائحة الزفارة يمكنك إضافة ملعقتان من الملح الأبيض مع كوب صغير من عصير الليمون وملعقة من كل من السكر والزنجبيل والخل.

ضعي المكونات السابقة في طبق عميق ثم قومي بنقع البطة بداخله واتركيها لمدة نصف ساعة ثم قومي بشطفها جيدًا بالماء الفاتر وابدئي في تحضيرها بأي وسيلة من وسائل طهي البط. عمر شويل - جدة بفكرة جهنمية تنظيف البط من الريش الصغير والزفاره في دقائق - ثقفني

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