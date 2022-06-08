طريقة عمل الآيس كوفي فى البيت بالقهوة العادية والاسبريسو

من أجمل المشروبات التى تعد مفضلة لدى الجميع وخاصة الأشخاص الذين يعملون فإن القهوة بالنسبة إليهم من المشروبات الأساسية والطلاب أيضا والكبار عموماً تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة حسب المذاق المفضل ويمكن تحضيرها ساخنة أو باردة وسوف نقوم بذكر طريقة تحضير الآيس كوفى فى المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل الآيس كوفى بالنسكافيه:

1 ملعقة نسكافيه كبيرة.

1 ملعقة ماء ساخن كبيرة.

1 كوب لبن بارد.

سكر حسب الحاجة.

ثلج مكعبات.

طريقة التجهيز:

نقوم بإحضار كوب أو مج ووضع النسكافيه وعليه ملعقة ماء ساخن وتخفق جيداً حتي يذوب جيداً. نقوم بوضع الثلج فى الكوب على النسكافيه ونضيف عليه اللبن البارد. بعد ذلك نضع عليهم السكر المطلوب وتمزج كل المكونات مع بعض وتقدم باردة للشرب.

مكونات عمل الآيس كوفى بالقهوة العادية:

نص كوب قهوة ناعمة.

نص كوب لبن مكثف.

4 كوب ماء مغلى.

ثلج مكعبات.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء لتحضير الكوفى ونضع فيه اللبن والماء المغلى ونقلبه حتى يذوب اللبن المكثف. نحضر أكواب ونضع فيها ملعقتين من اللبن المكثف الذي تم تخفيفه. ونضيف عليهم 2 ملعقة قهوة ناعمة على اللبن ويقلب مع بعضهم جيداً. وثم يضع الثلج على الأكواب وبعد ذلك تقدم للشرب باردة.

مكونات عمل الآيس كوفى بالاسبريسو:

1 كوب اسبريسو جاهز.

ملعقتين كريمة كبيرة.

ثلج مكعبات.

سكر حسب الحاجة.

طريقة التحضير:

نحضر كوب اسبريسو ساخن ونضع عليه السكر ويحلى ونتركه يبرد جيداً. نحضر كوب آخر كبير ونملؤه بالثلج، وعندما يبرد الاسبريسو نضعه على الثلج. وثم نضع الكريمة وتقلب مع الثلج والاسبريسو، وتقدم جاهزة للشرب.

بعض النصائح عليك اتخاذها وتنفيذها تجنباً للأضرار ومنها عدم تناول القهوة على الريق وذلك لأنها تسبب العديد من الاضطرابات فى النظام الغذائي الصحي.

كما أن شرب القهوة بالسكر بشكل زائد يسبب وبشكل سلبي على مستوى السكر الموجود في الجسم وذلك يسبب خطر كبير على صحة الإنسان.

ومن أكثر النصائح التي أوصي بها العديد من الأطباء المتخصصون فى هذه المجالات أن يجب عدم تناول القهوة على الريق بل يجب تناولها مع وجبة الإفطار أو بعد الإفطار.