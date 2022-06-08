طرق تبيض اليدين في 5 دقائق فقط من أول مرة بياض مثل الثلج

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عمر شويل - جدة خلال شهر الصيف دائما ما تتعرض السيدات لمشكلة صعبة، وهي اسمرار اليدين والقدمين غالباً، وهذا يرجع بسبب زيادة التعرق بشكل مفرط ولفترات طويلة، بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس، وتكون أكثر عرضة لتلك المشكلة المزعجة السيدات العاملة والتي تضطر للنزول في أوقات الظهيرة، وتستخدم السيدات الكثير من الكريمات والمرطبات ولكنها لم تمنحها النتائج المطلوبة، فتلك المشكلة تسبب الإزعاج والتوتر للسيدات، وتبدأ رحلة البحث عن أي طرق مختلفة للقضاء على تلك المشكلة، ويمكن توديع تلك المشكلة الصعبة من خلال وصفات طبيعية مذهلة من أول مرة هتختفي تلك المشكلة.

طرق تبيض اليدين في 5 دقائق فقط

في 5 دقائق فقط يمكنكِ سيدتي التخلص من أكبر المشاكل التي تتعرضين لها خلال فصل الصيف، وهي مشكلة اسمرار اليدين، فقط من خلال أقوى الوصفات الطبيعية التي تنتهي على تلك المشكلة وأبرزها التالي:

وصفة الليمون والعسل:

العسل وحده كفيل على علاج تلك المشكلة حيث يعمل على تفتيح البشرة، والليمون غني بفيتامين سي والذي يقضي على خلايا الجلد الميتة، ومن أجل الوصول لتلك النتائج يتم استخدام الوصفة كالتالي:

نخلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة لبن بودر.

يتم وضع الخليط على اليدين والقدمين أيضاً، ويترك لمدة ربع ساعة.

نغسل البشرة بالماء الفاتر وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة جل الصبار وزيت الزيتون

ينصح خبراء الجمال باستخدام تلك الوصفة للتخلص من اسمرار اليدين، حيث يتم إعداد الوصفة بالنحو التالي:

نخلط مقدار متساوية من جل الصبار وزيت اللوز معاً.

يتم فرك اليدين والقدمين بالمزيج ونتركه طوال الليل أو 40 دقيقة.

يتم غسل اليدين بالماء البارد.

وصفة ماء الورد:

يعمل ماء الورد على تنظيف البشرة بشكل عام وهو مرطب طبيعي أيضاً، كما أنه يستخدم في تبيض اليدين بالشكل التالي:

مزج ملعقة كبيرة من الجلسرين مع ملعقة كبيرة ماء الورد.

نغمس قطعة قطن نظيفة في المزيج وتوضع على اليدين والقدمين.

وصفة زيت الزيتون