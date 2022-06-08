خبز التورتيلا للشاورما وكل انواع السندوتشات اسهل واسرع خبز بدون تكاليف مثل الجاهز طرى وخفيف وهش فى 3 دقائق

خبز التورتيلا للشاورما وكل انواع السندوتشات ، يرجع أصل الخبز التورتيلا من المطبخ المكسيكي وبعدها انتقل بسرعة كبيرة إلى المطبخ الأمريكي ومنذ هذا الحين أصبح هو الخبز الأول المعتمد عليه عند تحضير الكثير من الوجبات في أمريكيا تحديداً تحضيره بجانب الفاهيتا، ومع كثرة تواجد المطاعم الأمريكية بدول عربية عديدة انتقل طريقة عمل خبز التورتيلا من المطبخ الأمريكي للمطبخ العربي وأصبح من الأنواع الذي لا يستغنى عنها العرب، ويتمتع عن غيره من الخبز بأنه رقيق السمك ويكون من السهل تحضيره وهضمه.

خبز التورتيلا للشاورما وكل انواع السندوتشات

يوجد طرق عدة لعمل خبز التورتيلا ومن اليوم تستطيع كل ربة منزل بأن تقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة ويمكن اتباع ما يلي:

خبز التورتيلا للشاورما

المقادير:

5 كوب دقيق.

2/1 كوب سميد.

2/1 ملعقة كبيرة ملح.

1 كوب ماء فاتر.

طريقة التحضير:

احضري وعاء عميق يوضع به الدقيق والسميد ويتم خلطهم معاً.

يضاف إليهم الماء بالتدريج مع الاستمرار في خفق المكونات لكي يصبح لديك عجينة متماسكة.

على سطح المطبخ يتم رش القليل من الدقيق ويتم عجن العجينة باستخدام اليد حتى تتماسك أكثر.

يتم تشكيل العجينة في صورة كرات بحجم متوسط وتغمر في الدقيق حتى لا تلتصق وتنقل إلى وعاء أخر وتترك بدرجة حرارة الغرفة حتى أن ترتاح.

يرش مرة أخرى قليل من الدقيق على سطح صلب ويتم فرد كرات العجينة بالشوبك حتى تكون بشكل دائري.

تترك مرة أخرى بدرجة حرارة الغرفة لترتاح.

احضري طاسة غير لاصقة وضعيها على نار هادئة تدهن بقليل من الزيت ويوضع بها دوائر العجين.

اتركيها لبضعة دقائق حتى تنضج ثم تقلب على الجانب الآخر.

يتم تخزين خبز التورتيلا في كيس بلاستيك لوقت الاستخدام.

طريقة عمل خبز التورتيلا الأسمر

المقادير:

4/1 كيلو دقيق أبيض.

4/1 كيلو دقيق أسمر.

100 جرام زيت عباد الشمس.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب ماء فاتر.

طريقة التحضير: