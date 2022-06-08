طريقة عمل كريمة الجبنة اللذيذة في المنزل بأربع مكونات بواسطة الخلاط الكهربائي

كريمة الجبنة ، أو الجبنة الكريمية تعد من ألذ أنواع الجبن المفضلة لدي الكثيرين، فهي تتميز بمذاق غني وخاص ومميز للغاية كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كريمة الجبنة

مكونات كريمة الجبنة

تتكون هذه الوصفة المميزة واللذيذة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

٢ لتر حليب (كامل الدسم).

ملعقتين كبار من الزبدة.

خمس ملاعق من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كريمة الجبنة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بوضع الحليب في قدر على النار حتي يبدأ الحليب في الفوران.

ثم نضيف إليه جميع كمية عصير الليمون، ثم بعد ذلك نقوم بخفض درجة حرارة النار.

ثم بعد ذلك نقوم بتقليب الحليب حتى ينفصل الجبن عن الماء، ثم نغلق النار بعد ذلك.

بعد ذلك نقوم بتصفية الجبن بواسطة شاش أبيض نظيف.

ثم بعد ذلك نخلط الجبن في الكبة مع الزبدة ونصف ملعقة من الملح وملعقة من الماء الذي انفصل عن الجبن.

ونخلط الجبنة مع بقية المكونات لمدة ثلاث دقائق حتي يصبح قوام الجبنة كريمي خفيف.

ثم تكون الوصفة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا تناولها مع البيتزا أو الفطائر أو حشوها في الساندوتشات وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة التي يمكن إعدادها بالمنزل بكل سهولة وتناولها مع الجبنة مثل صوص الكاتشب الحار أو صوص الثاوزند أيلاند.

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المكونات

نصف كيلو من الطماطم.

حبة فلفل رومي.

خمس فصوص ثوم.

حبة فلفل حار.

ربع كوب خل.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير