في دقيقتين.. تنظيف الأرانب من الريش والزفارة بالخلطة السحريه بسرعه الصاروخ هتنظفي اكبر كميه

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في دقيقتين.. تنظيف الأرانب من الريش والزفارة بالخلطة السحريه إلى كل ربة منزل تعرفي على كيفية تنظيف الأرانب من الريش والتخلص تمامًا من رائحة الزفارة فيها، حيث تعتبر الأرانب من أكثر الحيوانات التي نحب أن نتناولها خاصة بتحضير الملوخية من خلالها، ولحم الأرانب طري جدًا وسهل المضغ وخفيف على أسنان الأطفال ويحتوي على قيمة غذائية كبيرة ويمد الجسم بملايين الفوائد الصحية لما يحتويه على عناصر غذائية يحتاج إليها الجسم بشكل دائم ويقوي الجسم والعضلات وجميع أجهزة الجسم المختلفة.
كيفية تنظيف الأرانب من الريش
أي طيور نقوم بتناولها وأي حيوانات يجب أن تتم عملية إزالة الريش منها وتنقيتها من الروائح الغير محببة وكانت خطوات تنظيف الأرانب من أي شوائب من ريش ورائحة كريهة وميكروبات كالآتي:-
- أحضري الأرنب وقومي بذبحه ثم قومي بتصفيته من الماء وتخلصي منها فورًا لأنها شيء غير نقي ويحتوي على نسبة كبيرة من البكتيريا الضارة.
- بعد ذلك ضعي الأرنب داخل وعاء كبير وضعي عليه كمية وفيرة من الماء الساخن والخميرة الفورية واتركيه لمدة عشر دقائق ثم قومي بفركه جيدًا حتى يذوب الريش ويبدأ في التساقط.
- اكشطي أي شوائب على جل الأرنب بالسكين أو ملعقة معدنية حتى تصبح ناعمة جدًا ثم قومي بنقعها داخل طبق يحتوي على كمية من الخل والملح وعصير الليمون للتخلص من الرائحة الكريهة.
- قطعي الأرنب المراد تحضيره إلى قطع مناسبة وابدئي في تتبيله وسلقه وتحضيره بطريقة سلق وتحضير الأرانب والتي يمكنك البحث عنها إذا كنتي لا تعرفينها.
ما هي فوائد لحم الأرانب؟
- تعتبر لحوم الأرانب عنصر قوي وغني بفيتامين ب12 الذي تحتاج إليه جميع الأجزاء والذي يقوي جهاز الإنسان العصبي ويقوي الذاكرة ويحمي من الزهايمر والخرف.
- كما أنه مصدر غني بالبوتاسيوم الذي يمنع تصلب الشرايين وانسدادها ويقوي عضلة القلب ويخلص الجسم من نسبة الصوديوم الزائدة والضارة في الدم.
- وأيضًا غني بأحماض الأوميجا ثري وهي أحماض دهنية مفيدة للصحة وتساعد في خفض الوزن وتخلص الجسم من نسبة كبيرة من السعرات الحرارية.
- يعزز إفراز الجسم لخلايا الدم الحمراء لأنها غنية بالبوتاسيوم والحديد المفيد لكل أجهزة ووظائف الجسم المختلفة.
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