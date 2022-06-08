في دقيقتين.. تنظيف الأرانب من الريش والزفارة بالخلطة السحريه بسرعه الصاروخ هتنظفي اكبر كميه

في دقيقتين.. تنظيف الأرانب من الريش والزفارة بالخلطة السحريه إلى كل ربة منزل تعرفي على كيفية تنظيف الأرانب من الريش والتخلص تمامًا من رائحة الزفارة فيها، حيث تعتبر الأرانب من أكثر الحيوانات التي نحب أن نتناولها خاصة بتحضير الملوخية من خلالها، ولحم الأرانب طري جدًا وسهل المضغ وخفيف على أسنان الأطفال ويحتوي على قيمة غذائية كبيرة ويمد الجسم بملايين الفوائد الصحية لما يحتويه على عناصر غذائية يحتاج إليها الجسم بشكل دائم ويقوي الجسم والعضلات وجميع أجهزة الجسم المختلفة.

كيفية تنظيف الأرانب من الريش

أي طيور نقوم بتناولها وأي حيوانات يجب أن تتم عملية إزالة الريش منها وتنقيتها من الروائح الغير محببة وكانت خطوات تنظيف الأرانب من أي شوائب من ريش ورائحة كريهة وميكروبات كالآتي:-

أحضري الأرنب وقومي بذبحه ثم قومي بتصفيته من الماء وتخلصي منها فورًا لأنها شيء غير نقي ويحتوي على نسبة كبيرة من البكتيريا الضارة.

بعد ذلك ضعي الأرنب داخل وعاء كبير وضعي عليه كمية وفيرة من الماء الساخن والخميرة الفورية واتركيه لمدة عشر دقائق ثم قومي بفركه جيدًا حتى يذوب الريش ويبدأ في التساقط.

اكشطي أي شوائب على جل الأرنب بالسكين أو ملعقة معدنية حتى تصبح ناعمة جدًا ثم قومي بنقعها داخل طبق يحتوي على كمية من الخل والملح وعصير الليمون للتخلص من الرائحة الكريهة.

قطعي الأرنب المراد تحضيره إلى قطع مناسبة وابدئي في تتبيله وسلقه وتحضيره بطريقة سلق وتحضير الأرانب والتي يمكنك البحث عنها إذا كنتي لا تعرفينها.

ما هي فوائد لحم الأرانب؟