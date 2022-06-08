طريقة عمل البصل المخلل بالجزر ذي المحلات بالظبط

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من أكثر أنواع المقبلات هى المخللات فهى تكون من ضمن الأطباق الجانبية التى يفضلها الجميع بجانب الأكلات، وغير ذلك فهى تكون لها فوائد متنوعة ولكن إذا تم تناولها بإنتظام حيث أنه يوجد بها بكتيريا مفيدة تعمل على مساعدة فى تحسين الهضم، وأيضا تقى من بعض الأمراض التى تصيب الجهاز الهضمى، ويوجد أنواع كثيرة متنوعة للمخلل مثل الخيار والجزر والفلفل وأيضا البصل ويكون البصل مفضل لدى بعض الأشخاص وسوف نقوم بذكر طريقة تحضير البصل المخلل بطرق متنوعه. مكونات عمل مخلل بصل: 1 كيلو بصل حجم صغير جداً.

واحد كوب ملح طعام.

واحد كوب خل أبيض.

1 ملعقة كبيره ملح الطعام.

نص ملعقة كبيرة سكر.

1 معلقة صغيرة توابل مخلل.

1 ملعقة صغيرة فلفل. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع فيه البصل بالقشر ونضع الملح ونضيف عليه ماء مغلى يغطى البصل. نقوم بترك الوعاء لمدة لا تقل عن 2 يوم مع تغطيته وتقليبه من وقت لآخر. بعد فوات يومين نقوم بإزالة القشر وتصفية الماء وتركه متصل بالنهاية. نقوم بإحضار وعاء ووضع به ماء مغلي ونضع البصل ونتركه لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم بعد ذلك يصفى من الماء. نقوم بإحضار وعاء به ماء مغلي مرة أخرى ونضع البصل لمدة لا تقل عن 3 دقائق وبعد ذلك يصفى. وقبل أن يبرد البصل نقوم بإحضار برطمان مناسب للمخلل ويكون زجاجي ونضع فيه البصل وهو سخن. نقوم بوضع بهارات المخلل والخل والفلفل والسكر وملعقة ملح ونضع على النار حتى يغلى لمده لا تقل عن 15 دقيقة. نقوم بوضع الخليط على البصل حتى يغطى البصل ونغلقه جيداً ويترك فى مكان يكون بارد. يمكن ترك مخلل البصل لمدة تصل إلى أسبوع حتى يستوي جيدا، ويمكن تقديم بجانب الأطباق للماكولات المختلفه أو وضعه بجانب الشوربات. مكونات عمل مخلل البصل والجزر: واحد كيلو بصل صغير الحجم.

500 جرام جزر.

4 قرن فلفل أحمر حار.

‏واحد معلقة سكر كبيرة.

‏واحد معلقة كبيرة ملح خشن.

‏ربع كوب خل أبيض. طريقه التجهيز: نقوم باحضار الخل ووضعه فى وعاء وتركه يغلي ثم نقوم بوضع البصل ونتركه على النار حتى يغلى جيداً ثم نقوم بغلق النار وإزالة الوعاء. بعد ذلك نقوم بوضع الجزر على الخل ونقوم بتركه يغلي وبعد ذلك نقوم بإزالته من على النار وبعد ذلك نقوم بوضع الفلفل الأحمر ونعيده على النار مرة أخرى ليغلى مرة واحدة. نقوم بوضع الملح والسكر والكركم الناعم نضعهم على المخلل ويقلب جيداً. نقوم بإحضار برطمان خاص بالمخلل نضع به المخلل بدون وضع ماء نضيف إليه الخل المتبقى. بعد ذلك يكون المخلل قد تم عمله ويمكن أن يقدم للتناول بجانب الأكل بعد يومين حتى يكون قد نضج جيداً. عمر شويل - جدة طريقة عمل البصل المخلل بالجزر ذي المحلات بالظبط - ثقفني

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