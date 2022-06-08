أقوى وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة بسرعة رهيبة جداً

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عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة، الكثير من المشاكل تتعرض لها السيدات والتي تجعلها في غاية القلق والإحراج، ومن أبرز تلك المشاكل مشكلة اسمرار المناطق الحساسة، وهي مشكلة مزعجة للغاية وتبحث السيدات عن أي طرق تتخلص من تلك المشكلة، وبالرغم من وجود الكثير من المساحيق والكريمات الخاصة بتلك المهمة إلا أنها كلها دون جدوى، ولا تعطي النتائج المطلوبة بل يمكن أن تضاعف المشكلة، ومع ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي تزداد المشكلة بشكل كبير بسبب زيادة التعرض، ولكن اليوم من خلال موقعنا المتميز ثقفني قررنا أن نقدم لكِ سيدتيِ أقوي الوصفات التي يمكن من خلالها أن تودعي مشكلة اسمرار المناطق الحساسة.

أسباب اسمرار المناطق الداكنة في الجسم

غالباً ما تصاب السيدات بمشكلة اسمرار المناطق الحساسة الغامقة بفعل بعض الأمور التي تقوم بها دون وعي، وأبرز تلك الأسباب التالي:

استخدام كريم مزيل الشعر.

كثرة استخدام مزيلات العرق.

تعرض المناطق الحساسة لكميات كبير من العرق لمدة طويلة.

ارتداء بعض الملابس الغير قطنية والتي لا تساعد على تهوية المناطق الحساسة.

وجود الالتهابات الفطرية أو البكتريا.

أقوى وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة

أثبتت الوصفات الطبيعية قدرتها الكبيرة على علاج الكثير من المشاكل الصعبة، وتعالج بشكل فعال اسمرار المناطق الحساسة بأقوى الوصفات، وأبرزها التالي:

خلطة النشا مع ماء الورد:

تلك الوصفة لها القدرة الكبيرة على التخلص من اسمرار المناطق الحساسة الداكنة بفعل ماء الورد المرطب الطبيعي للجسم، ويتم تجهيز الخلطة بالنحو التالي:

نقوم بخلط ملعقة كبيرة من النشا واللبن البودر، ونضيف مقدار ملعقة كبيرة ماء الورد وملعقة عسل.

يتم مزج المكونات بشكل جيد، ثم يتم تطبيق الخلطة على المناطق الحساسة.

تترك الخلطة على الجسم لمدة ربع ساعو ثم يغسل الجسم بالماء الفاتر.

ينصح بتكرار الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة.

خلطة صودا الخبز:

تعمل صودا الخبز للقضاء على خلايا الجلد الميتة وتمنع العرق الكثير، والتي يساعد بشكل كبير على اسمرار الجسم، ويتم تجهيز الوصفة بالشكل التالي:

نخلط ملعقة كبيرة صودا الخبز مع 3 ملاعق ماء.

يتم فرك المناطق الحساسة بالخليط، وتترك نصف ساعة ثم تغسل بالماء البارد.

وصفة البطاطس:

وصفة البطاطس لتفتيح المناطق الداكنة من الوصفات الناجحة، والتي تعالج تلك المشكلة الصعبة بكل سهولة، وإليكم خطوات إعداد واستخدام الوصفة: