بدون فرن.. شوي الكفتة على المصفاة بطريقه جديده وطعم مثل المطاعم هشه وطريه وانسي انها تكش منك

نبدون فرن.. شوي الكفتة على المصفاة بطريقه جديده قدم لكم طريقة وكيفية شوي الكفتة على المصفاة بالخطوات في المنزل، حيث أن الكفتة هي أكلة خفيفة جدًا وسهلة في تحضيرها إذ أن تحضيرها لا يأخذ ربع ساعة ويفضلها الكثير من الأشخاص والمأكولات المشوية بشكل عام هي الأقرب إلى قلوبنا جميعًا، واختلفت طرق شوي الكفتة وتحضيرها إما على الشواية أو في فرن البوتاجاز أو على المصفاة وكل طريقة لها خطواتها ولكن النتيجة مشابهة، وسنقدم لكم أفضل الطرق في شوي الكفتة بخطوات بسيطة.

كيفية شوي الكفتة على المصفاة بالخطوات

مكونات الطريقة:-

كيلو من اللحمة المفرومة.

ليا أو دهن.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

نشا الذرة.

بصل مقطع قطع صغيرة.

بصل وثوم مطحون.

كمون وفلفل أسود وبابريكا.

بهارات لحمة.

بيكنج باودر.

نصف ملعقة من الملح الأبيض.

خطوات التحضير:-

جهزي وعاء عميق وكبير وضعي بداخله كل المكونات وادهني يديك بالزيت أو الدقيق واعجني العجينة جيدًا بحيث تتجانس تمامًا.

بعد ذلك قومي بتركها في الوعاء لمدة عشر دقائق تقريبًا أو خمسة عشر دقيقة حتى ترتاح العجينة و تختمر ويصبح حجمها ضعف حجمها الأصلي.

جهزي أسياخ الكفتة وقومي بدهنها بالزيت ثم ابدئي في تشكيل العجينة على الأسياخ ثم قومي بوضعها على المصفاة بشكل متساوي.

ضعي المصفاة داخل الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة تتراوح بين 200 إلى 180 درجة مئوية واتركيها في الفرن لمدة عشر دقائق.

ثم أخرجيها واقلبيها على الوجه الآخر عشر دقائق أخرى وأخرجيها ورشي عليها البقدونس وابدئي في تقديمها لضيوفك مع أشهى المقبلات مثل المخلل والسلطات بأنواعها.

ما هي مدة تسوية الكفتة في الفرن؟

تستغرق مدة تسوية الكفتة 20 دقيقة على الأقل لأن كل جانب من جوانب الكفتة يحتاج إلى 10 دقائق حتى ينضج تمامًا وهي مدة مثالية لتسوية الكفتة حتى تصبح بالطعم المطلوب.

ما هي درجة حرارة تسوية الكفتة في الفرن؟

إن أفضل درجة حرارة قد تحتاج إليها الكفتة هي الدرجة التي تتراوح بين 180 إلى 360 درجة مئوية و هي الدرجة التي تنضج فيها اللحمة المفرومة بدون أن تحترق أو تصبح طعمها طري أكثر من اللازم.