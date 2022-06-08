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عمر شويل - جدة وصفة فعالة لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم وإزالة الاسمرار لبشرة بيضاء، تعاني نسبة كبيرة من السيدات من مشكلة المناطق الحساسة الداكنة مثل: منطقة تحت الإبط ومنطقة العانة، وتبذلن جهداً كبيراً في الوصول لوصفات أو منتجات تساعد في تفتيح تلك المناطق بشكل سريع، ويجب عند استخدام وصفات في هذه المناطق استخدام وصفات طبيعية لا تؤثر بشكل سلبي على الجلد وهذه الوصفات يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة وفي وقت قصير وبمكونات طبيعية، حيث أن هذه المناطق في الجسم تكون أكثر حساسية وتتطلب عناية بصفة مستمرة.

وصفة طبيعية لتفتيح الأماكن الداكنة وعلاج اسمرارها بشكل سريع



يعد تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم من أهم الأمور لدي النساء وخاصةً بالنسبة للفتيات المقبلات علي الزواج.

ولذلك سوف أقدم لكم وصفة فعالة لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم.

وصفة قشور البرتقال والزبادي لتفتيح الأماكن الداكنة والتخلص من الاسمرار

يعد خليط قشور البرتقال والزبادي من أقوي الوصفات التي تساعد في تفتيح الأماكن الداكنة وتبييضها بشكل طبيعي.

المكونات:

مقدار ملعقة قشر برتقال مطحون كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

مقدار ملعقة عسل صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

نضع قشر البرتقال مع الزبادي في وعاء كبير ثم نخلطهم جيداً، ونضيف لهم العسل ونقلب مرة ثانية. بعد ذلك نفرد الخليط على المناطق الحساسة المراد تفتيحها لمدة ربع ساعة. ثم نغسل مكان الخليط بماء بارد. يفضل تكرار وضع هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

وصفة الليمون لتفتيح المناطق الحساسة

يتم استخدام الليمون في علاج الكثير من المشاكل المتعلقة بالجلد أهمها تفتيح الأماكن الحساسة الداكنة وتبييض وتنعيم الجسم، مع مراعاة استخدام كريم مرطب مناسب بعد وضع هذا الخليط لأن الليمون ينتج عنه جفاف البشرة، ويتم تحضير هذا الخليط لتفتيح الإبط كما يلي:

المكونات:

نصف حبة ليمون.

كمية مناسبة من السكر.

كريم مرطب مناسب.

طريقة التحضير والاستخدام:

نأتي بنصف حبة الليمون ثم نفرك بها المنطقة المراد تفتيحها جيداً ثم نترك عصير الليمون على المنطقة لمدة عشر دقائق حتى تمتصه البشرة بشكل كامل. يمكن أيضاً وضع كمية السكر المناسبة على نصف الليمون وفرك بها المنطقة الحساسة الداكنة المراد تفتيح لونها.

وصفة قشر البرتقال لتفتيح المناطق الحساسة

يتميز قشر البرتقال بأنه يحتوي على خصائص كثيرة تساعد في تفتيح الأماكن الحساسة وتبييضها، ويتم استخدامه لتفتيح الركب والأكواع، كما يلي: