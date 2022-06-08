كرات الكوسا بالخضار المشوية بأسهل طريقة وبمذاق لذيذ لوجبة خفيفة وصحية

كرات الكوسا بالخضار المشوية ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما تقدم الكوسا بأطباقها المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة العشاء أو الغداء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاَ، كما يمكنكم تجربة شكشوكة الباذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كرات الكوسا بالخضار المشوية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كرات الكوسا بالخضار المشوية

تتكون كرات الكوسا بالخضار المشوية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 حبة كوسا.

ملح.

2 حبة جزر مبشور.

2 حبة بطاطس مبشور ومصفى.

4 حبات بصل أخضر بدون الرأس مفروم ناعم.

2 بيضة.

3 ملاعق كبيرة من السميد.

فص ثوم كبير مهروس.

فلفل أسود.

مقادير الصوص

ربع كوب مايونيز.

ربع كوب زبادي.

حبة خيار مقشرة ومبشورة

ملعقة كبيرة من الشبت المفروم ناعم.

فص ثوم كبير مهروس.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كرات الكوسا بالخضار المشوية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نقطع حبات الكوسا نصفين، ثم نحفرهم بالملعقة ونفرغهم من اللب، ثم نغسلهم جيدا.

ثم نبشر الكوسا.

ثم نضيف إلى الكوسا المبشورة القليل من الملح ونخلطهم جيدا، ثم نتركهم لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نصفي الكوسا من الماء.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الكوسا المبشورة والبطاطس المبشورة والجزر المبشور والبصل الأخضر المفروم ناعم والبيض والثوم المهروس، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف السميد والملح والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نترك المكونات لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نشكل خليط الخضار إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها زيت الزيتون.

ثم نقلي فيها كرات الكوسا من الجهتين لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 دقائق لكل جهة.

بعد ذلك نرفع كرات الكوسا من على النار.

ثم نرصهم في صينية.

ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نقدم كرات الكوسا بالخضار المشوية في طبق التقديم مع الصوص.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الصوص