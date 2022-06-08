انسي حر الصيف مع كيكة البطيخ، الطقس الحر الذي نعيش فيه هذه الأيام ومع انتشار البطيخ، فيعد البطيخ من الفواكه اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار في الصيف، حيث انه يعمل على انتعاش الجسم، ولكن في بعض الايام يكون البطيخ ذات طعم غير لذيذ بسبب عدم التوفيق عند شراء البطيخ، وتبحث النساء عن طريقة لذيذة بواسطة البطيخ ذات الطعم غير اللذيذ، وخلال هذا المقال سوف نوضح لك سيدتي بالتفصيل وصفة سحرية ولذيذة فتابعونا.

كيكة البطيخ

كيكة البطيخ تعد من أشهر الكيكات الحديثة التي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، فقط كل ما تحتاجين إلية هو عصير البطيخ واتباع الخطوات التالية، وتجهيز المكونات اللازمة ايضًا.

مكونات طبقات كيكة البطيخ

يتكون كيك البطيخ من 3 طبقات ومكوناتها كما يلي:

مكونات طبقة الكيكة الاولى

لتر ونصف من عصير البطيخ الطازج.

خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

خمس ملاعق كبيرة من السكر.

مكونات الطبقة الثانية من الكيك

لتر من الحليب لدرجة حرارة المطبخ.

أربع ملاعق كبيرة من السكر.

خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

مكونات طبقة الكيك الثالثة

لتر الا ربع من الحليب البارد.

ثلاث ملاعق نشا.

أربع ملاعق سكر.

نقطة من لون الطعام الأخضر.

قطع شوكلت شيبس.

طريقة التحضير

والان هيا بنا لنبدأ بتحضير الطبقة الاولى من الكيك: