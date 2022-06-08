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انسي حر الصيف مع كيكة البطيخ، الطقس الحر الذي نعيش فيه هذه الأيام ومع انتشار البطيخ، فيعد البطيخ من الفواكه اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار في الصيف، حيث انه يعمل على انتعاش الجسم، ولكن في بعض الايام يكون البطيخ ذات طعم غير لذيذ بسبب عدم التوفيق عند شراء البطيخ، وتبحث النساء عن طريقة لذيذة بواسطة البطيخ ذات الطعم غير اللذيذ، وخلال هذا المقال سوف نوضح لك سيدتي بالتفصيل وصفة سحرية ولذيذة فتابعونا.
كيكة البطيخ
كيكة البطيخ تعد من أشهر الكيكات الحديثة التي يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، فقط كل ما تحتاجين إلية هو عصير البطيخ واتباع الخطوات التالية، وتجهيز المكونات اللازمة ايضًا.
مكونات طبقات كيكة البطيخ
يتكون كيك البطيخ من 3 طبقات ومكوناتها كما يلي:
مكونات طبقة الكيكة الاولى
- لتر ونصف من عصير البطيخ الطازج.
- خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
- خمس ملاعق كبيرة من السكر.
مكونات الطبقة الثانية من الكيك
- لتر من الحليب لدرجة حرارة المطبخ.
- أربع ملاعق كبيرة من السكر.
- خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
مكونات طبقة الكيك الثالثة
- لتر الا ربع من الحليب البارد.
- ثلاث ملاعق نشا.
- أربع ملاعق سكر.
- نقطة من لون الطعام الأخضر.
- قطع شوكلت شيبس.
طريقة التحضير
والان هيا بنا لنبدأ بتحضير الطبقة الاولى من الكيك:
- في البداية يتم احضار قالب من البيركس أو صينية قابلة للفتح ودهنها بطبقة خفيفة جدا من الزيت وطرقها على جنب.
- في وعاء عميق قابل للرفع على النار يتم وضع عصير البطيخ مع النشا والسكر وتقليبهم جيدا على البارد حتى تمتزج المكونات.
- ثم يتم رفعهم على النار وتقلبهم باستمرار حتى يصبح الخليط كثيف القوام.
- بعد ذلك يتم سكب الخليط في الصينية المدهونة بالزيت وتركه قليلا يبرد، ثم يتم وضعة في الثلاجة حتى يتماسك جيدا.
- في غضون ذلك يتم تحضير الطبقة الثانية من الكيك ويتم ذلك من خلال احضار وعاء عميق ووضع الحليب والسكر والنشا وتقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات معا.
- ثم رفعهم على النار وتقليبهم جيدا حتى يصبح قوام الخليط متوسط السمك.
- بعد ذلك يتم اخراج الصينية من الثلاجة وصب الطبقة الثانية عليها وتركها خمس دقائق، ثم إعادتها الى الثلاجة مرة اخرى لحين الانتهاء من تحضير الطبقة الثالثة.
- الطبقة الثالثة يتم تحضيرها كما يلي: في البداية يتم احضار اناء ووضع الحليب والسكر والنشا، بالإضافة الى ذلك لون الطعام الاخضر وتقليبهم جيدا ثم رفعهم على النار حتى يصبح الخليط متوسط السمك.
- يتم اخراج الصينية من الثلاجة مرة أخرى، ثم صب الطبقة الثالثة والاخيرة عليها
- بعد تماسك كيكة البطيخ يتم احضار طبق تقديم مسطح ثم قلب الكيكة عليه حتى تصبح الطبقة الاولى هي الأعلى.
- وفي النهاية يتم وضع قطعة الشوكليت شيبس على وجه الطبقة الأولى.
- يتم تقطيع الكيك بالشكل المفضل وتقديمه مع المشروبات الباردة وبالهناء والشفاء.
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