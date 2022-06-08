نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هترجعك شباب.. البذور السحرية لنفخ الخدود وتبيض البشرة وإزالة أي بقع غامقة وتجاعيد في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من السيدات مع تقدم العمر من تواجد تجاعيد الوجه الكثيرة التي تسبب لهم الأحراج لذلك عملت الكثير من هؤلاء بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي عن طريقها يتم إرجاع البشرة إلى شبابها المعتاد والتخلص من التجاعيد والقضاء عليها إلى جانب أن الترهلات تكون مزعجة جدا لكثير من النساء حيث تسبب الأحراج لكثير من النساء عند ارتداء الملابس القصيرة أمام أزواجهم لذلك بعد البحث تم إيجاد بذور يمكن من خلالها حل جميع مشاكل البشرة وهذه البذور هي بذور الكتان .

مكونات وصفة بذور الكتان للبشرة

تعمل تلك البذور على إرجاع البشرة شبابها والقضاء على التجاعيد وعندما نتحدث عن مكوناتها نجد أنها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

بذور كتان مطحونة.

ماء ورد.

نشا.

زيت جوز هند.

طريقة تحضير وصفة بذور الكتان

عندما نحضر تلك الوصفة نجد أنه يتم تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح طريقة التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر ملعقة من مطحون بذور الكتان ونخلطها مع ملعقة النشا ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يتجانسوا.

نقوم بعد ذلك بوضع ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع ملعقة جوز الهند عليها مع التقليب المستمر.

نقوم بوضع الخليط على البشرة ونتركه عليها حتى يجف ثم نقوم بشطفه بواسطة الماء.

نقوم بوضع الخليط على البشرة ونتركه عليها حتى يجف ثم نقوم بشطفه بواسطة الماء. نلاحظ بأن الوصفة قامت بتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد وشد الترهلات.

وصفة مغلي بذور الكتان

عندما نتحدث عن تلك الوصفة نجدها تتكون من مكونات سهلة إلى جانب فاعليتها الكبيرة في تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد وشد الترهلات وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط الاتية..

المكونات:

بذور كتان.

نشا.

ماء.

زيت زيتون.

طريقة التحضر:

نحضر البذور ونقوم بغليها بالماء حتى يتم استخراج مادة لزجة ونقوم بتصفيتها ونأخذ تلك المادة.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع عليها ملعقة النشا ونقلبها بها حتى تذوب تماما.

نقوم بعد ذلك بوضع ملعقة زيت الزيتون عليها مع تقليب جميع المكونات حتى تتجانس.

نضع الخليط على البشرة والجسم ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بغسله وسوف نلاحظ نتائج رائعة

كما يمكن تفتيج البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا في ثواني باستخدام بعض الخلطات السحرية مثل إضافة ملعقة من القهوة مع ملعقة من الحليب مع ملعقة من زيت الزيتون ثم قال زنس بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط علي بشرتك سوق تلاحظين الفرق بين أيام في الحصول على بشرة بيضاء كالثلج من اول استعمال تزيل سواد السنين استخدمي هذه الطريقة السحرية للحصول على بشرة بيضاء