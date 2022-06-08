نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير بلح الشام اللذيذ بدون بيض مثل المحلات في المقال التالي
تعتبر الحلويات من الأشياء الممتعة التي يعتبر تناولها محبب لدي الكبار والصغار فلا يوجد أحد لا يفضلها خاصةً بعد تناول الوجبات دائماً ما تقوم الأمهات بتقديم الحلويات المتنوعة والتي يمكن أن تختلف من منزل لآخر حسب الأشياء المفضلة لكل فرد ومن الأشياء التي يتم تحضيرها دائماً هي حلويات بلح الشام التي تتميز بأنها أصابع شهية ولذيذة تكون مغطاة بالعسل أو الشوكولاتة حسب الرغبة حيث يتم الإبداع في طريقة تحضيرها في المحلات الخاصة بها، ويمكن تحضير عجينة بلح الشام وإعداده في المنزل بسهولة ولكن تعتبر عجينة بلح الشام من الأصناف التي تحتوي على مكون البيض ولكنه لا يعتبر مفضل للكثير من الأفراد لذلك ترغب الأمهات في تحضير بلح الشام بدون بيض ونقدم لكم الطريقة بسهولة عبر هذا المقال.
طريقة تحضير بلح الشام بدون بيض
مكونات التحضير:
- كأس من الدقيق الفاخر.
- ملعقة من مسحوق النشا “ملعقة كبيرة”.
- كيس من مستخلص الفانيليا.
- كأس من الماء.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع كأس من الزيت النباتي النقي.
- مقدار مناسب من الزيت للقلي.
- كأسين من القطر.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى يفضل أن يتم تحضير القطر أولاً حتى يبرد قليلاً فلا يجب استخدامه إلا بارداً وذلك عن طريق تحضير وعاء وإضافة فيه الماء والسكر معاً بالمقادير المحددة ووضعهم على نار متوسطة حتى الغليان.
- الخطوة الثانية ننتقل إلي تحضير بلح الشام ثم نحضر وعاء ووضع فيه كلاً من مقدار الدقيق ومسحوق النشا ثم يوضع عليهم الماء بالإضافة إلي مستخلص الفانيليا وقومي بتقليب العجين حتى تحصلين على قوام مثالي.
- الخطوة الثالثة نقوم برفع الوعاء من النار بعد أن يمتزج جيداً ثم نقوم بالعجن مرة أخرى حتى تصبح العجينة ذو قوام مناسب لبلح الشام.
- الخطوة الرابعة قومي بتحضير آلة تشكيل بلح الشام وضعي فيه العجين الخاص به ثم قومي بتشكيل مباشرةً في المقلاة الخاصه بالزيت الساخن على النار والتقليب حتى يصبح لونه ذهبي وعند خروج بلح الشام يتم وضعه في الشربات.
- يوضع بلح الشام في أطباق التقديم ونتركه يبرد ثم نقدمه.
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