أسرار تحضير بلح الشام اللذيذ بدون بيض مثل المحلات

تعتبر الحلويات من الأشياء الممتعة التي يعتبر تناولها محبب لدي الكبار والصغار فلا يوجد أحد لا يفضلها خاصةً بعد تناول الوجبات دائماً ما تقوم الأمهات بتقديم الحلويات المتنوعة والتي يمكن أن تختلف من منزل لآخر حسب الأشياء المفضلة لكل فرد ومن الأشياء التي يتم تحضيرها دائماً هي حلويات بلح الشام التي تتميز بأنها أصابع شهية ولذيذة تكون مغطاة بالعسل أو الشوكولاتة حسب الرغبة حيث يتم الإبداع في طريقة تحضيرها في المحلات الخاصة بها، ويمكن تحضير عجينة بلح الشام وإعداده في المنزل بسهولة ولكن تعتبر عجينة بلح الشام من الأصناف التي تحتوي على مكون البيض ولكنه لا يعتبر مفضل للكثير من الأفراد لذلك ترغب الأمهات في تحضير بلح الشام بدون بيض ونقدم لكم الطريقة بسهولة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير بلح الشام بدون بيض

مكونات التحضير:

كأس من الدقيق الفاخر.

ملعقة من مسحوق النشا “ملعقة كبيرة”.

كيس من مستخلص الفانيليا.

كأس من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كأس من الزيت النباتي النقي.

مقدار مناسب من الزيت للقلي.

كأسين من القطر.

طريقة التحضير: