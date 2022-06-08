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تعتبر الفطائر من أكثر المعجنات طلبا من المحلات لأنها تعتبر من ألذ المعجنات غير أنه يمكن حشو الفطائر بعدة مكونات مثل الفراخ واللحم والجبن وعدة حشوات مختلة ولأن المحلات تقوم ببيعه بأسعار باهظة يبحث الكثير منا على طرق صنعه فى المنزل بأقل التكاليف وبسهولة وتعتبر وصفة الفطائر من اسهل الوصفات لذلك نقدم لكم فى هذا المقال طريقة فطائر الطاسة السريعة فى المنزل بأقل التكاليف ومكونات بسيطة وخطوة بخطوة إليكم الطريقة. طريقة عمل فطائى الطاسة السريعة مكونات الوصفة: كأسان من الطحين الابيض المنخول.

كأس من الماء الفاتر.

نصف كأس من اللبن .

بيضة واحدة.

ربع ملعقة من الملح “ملعقة صغيرة الحجم”.

ملعقتان من مسحوق البيكنج بودر “ملعقة كبيرة الحجم”.

ملعقة من مسحوق الفانيليا “ملعقة صغيرة الحجم”.

جبنة رومى.

جبنة متزاريلا.

مقدار من اى نوم جبنة اخر تريد إضافته للحشو. طريقة عمل الوصفة: نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم وعميق ثم نضع فيه كوبان من الطحين الابيض المنخول ثم نضع عليه ملعقتين كبار من مسحوق البيكنج بودر ونضيف إليه ملعقة صغيرة من الفانيليا وربع ملعقة صغيرة من الملح ثم نقوم بتقليب جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض جيداً. نقوم بعد ذلك بإضافة كأس من الماء إلى المكونات الجافة ونصف كأس من الحليب السائل ونقوم بإضافة بيضة إلى المكونات نقوم بعد ذلك بعجز جميع المكونات جيداً حتى يصبح لدينا مزيج متجانس. نقوم بعد ذلك بإحضار طاسة مسطحة ونقوم بدهنها بالسمن ثم نضعها على نار متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً بعد أن نتأكد أن الطاسة سخنت جيداً نقوم بوضع كمية من العجينة على الطاسة حتى تنضج. نقوم بترك العجين على الطاسة حتى تنضج جيداً ثم نقوم بتقليبها على الجهة الأخرى حتى ينضج الجانب الآخر من العجين ثم بعد أن نتأكد من نضجها نقوم برفعها من على النار ثم نقوم بوضعها على طبق ثم نقوم بوضع بعض من الجبن الرومى عليها واى جبن نريد أن نحشو به الفطيرة ونضع عليه جبن المتزاريلا ثم نقوم بلف الفطيرة ووضعها على الجريل حتى نتمكن من تسييح الجبن بداخلها. ثم نقوم بتكرار هذه الطريقة حتى تنفذ الكمية. نقوم بتقديم اشهى فطائر طاسة لاولادك وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة بمقادير مظبوطة اعملى فطائر الطاسة السريعة بعجينة قطنية بطعم طرى ولذيذ - ثقفني

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