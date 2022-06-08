نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي لأسرتك الكيكة الإسفنجية بخطوات سهلة وبسيطة في البيت في المقال التالي
الكيكة الإسفنجية هي من أفضل أنواع الكيك وذلك لأنها هشة ولذيذة، حيث أنها من الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتحتوي على قيمة غذائية عالية جدا لما تحتوي عليه من مكونات، وقد تستخدم في إعداد التورتات إلا أن الكثير من السيدات يجدن صعوبة في إعدادها، لذلك يبحث الكثير منهم على أفضل طريقة لعمل الكيكة الإسفنجية، واليوم من خلال مقالنا سوف نقدم لكم هذه الكيكة بمنتهى السهولة.
طريقة عمل الكيكة الاسفنجية
يمكنك عمل الكيكة الإسفنجية بمكونات بسيطة وسهلة؛ حيث أنها من الحلويات اللذيذة التي لا يختلف عليها اثنين من حيث الطعم اللذيذ وهشة وخفيفة تحتوي على قيمة غذائية عالية، وتتمثل مكوناتها من الآتي:
- 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ثلاث بيضات حجم متوسط.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف من السكر الأبيض.
- كيس من الفانيليا.
- كيس من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- كوب وربع من اللبن الحليب.
- كوب الا ربع من الزبدة.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على الكيكة الأسفنجية بكل سهولة؛ حيث أنها تحتوي على مكونات بسيطة موجودة في متناول كل منزل ولا تستغرق وقت ولا مجهود، وإليكم الخطوات:
- يتم إشعال الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية قبل البدء في الطريقة.
- نضع كلا من الملح والدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا مع التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات.
- ثم بعدها نحضر وعاء أخر ونضع به الآتي البيض والسكر والفانيليا، ثم نضرب المكونات في المضرب الكهربائي أو اليدوي.
- نضيف الزبدة على الخليط السابق مع الاستمرار في الخفق جيدا، وذلك حتى نحصل على قوام كريمي.
- نضيف مكونات الوعاء الأول إلى الخليط السابق مع التقليب جيدا، وذلك مع إضافة اللبن تدريجيا والعجن حتى نحصل على عجينة لينة.
- يتم إحضار صينية وندهنها بالزيت من كل الجوانب، ويرش قليل من الدقيق حتى لا تلتصق الكيك.
- نضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا إلى أن يصل لونها إلى اللون الذهبي.
نصائح لعمل الكيكة الإسفنجية
- يجب فصل بياض البيض عن الصفار حتى يمنحك قوام كريمي.
- عند وضع الكيكة في الصنية لابد من وضعها دفعة واحدة حتى يخرج منها الهواء.
- تشغيل الفرن قبل البدء في الطريقة.
- نترك الكيك قبل دخولها الفرن لثواني حتى تكون متساوية.
- نخل الدقيق جيدا قبل الاستخدام.
- عند فتح الفرن قبل مرور نصف ساعة.
- ضبط درجة الحرارة جيدًا.
- التأكد من تاريخ صلاحية المكونات.
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