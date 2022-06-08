كيكة الباونتي بجوز الهند والشوكولاتة بدون كريمة والطعم روعة

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كيكة الباونتي بجوز الهند والشوكولاتة من ألذ أنواع الكيك التي تتميز بشكل ومذاق مختلف، وهي عبارة عن طبقات من كيك الشوكولاتة وطبقة جوز الهند وطبقة الشوكولاتة اللذيذة، ويمكنك سيدتي إعدادها بكل سهولة وتقديمها لأسرتك فهي سوف تنال إعجابهم بكل تأكيد لمذاقها الشهي وشكلها المميز، كما يمكنك تقديمها لضيوفك في المناسبات، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كيكة الباونتي بجوز الهند والشوكولاتة بدون كريمة. مكونات كيكة الباونتي بجوز الهند والشوكولاتة طبقة الكيك 2 بيضة.

نصف كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب ماء دافئ.

1 ملعقة صغيرة نسكافيه.

نصف كوب زيت.

نصف كوب حليب.

كوب ونصف دقيق.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر. الطبقة الثانية 2 كوب ونصف حليب.

2 كوب جوز هند.

نصف كوب سكر.

نصف كوب سميد.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

1 ملعقة كبيرة زيت. الطبقة الثالثة 2 كوب حليب.

2 مغلف كريم كراميل.

علبة قشطة.

2 ملعقة كبيرة ونصف كاكاو. طريقة التحضير نضع البيض ونصف كوب سكر والفانيليا في إناء عميق ونخفق المكونات جيداً بالمضرب اليدوي أو الكهربي ثم نضيف ربع كوب ماء دافئ وملعقة صغيرة نسكافيه ونستمر في الخفق. ثم نضيق نصف كوب زيت ونصف كوب حليب مع استمرار الخفق، ثم ننخل المكونات الجافة وهى الدقيق والملح والبيكنج بودر والكاكاو على الخليط السابق ونقلب حتى يختفي الدقيق ويمتزج مع باقي المكونات . نسكب خليط الكيك في صينية قابلة للفتح مقاس 26 مدهونة بالزبدة ومبطنة بورق زبدة. ثم نخبز الكيكة في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 لمدة 22 دقيقة حتى تمام النضج. نخرج الكيكة من الفرن ونتركها تبرد تماماً، ثم نقلب الكيكة لنحصل على سطح مستوي ونسقيها بنصف كوب حليب. لتحضير الطبقة الثانية: نضع نصف كوب سكر وكوبين جوز هند ونصف كوب سميد في إناء عميق، ثم نضيف ملعقة صغيرة فانيليا وثلاث ملاعق كبيرة زبدة وملعقة كبيرة زيت وكوبين ونصف من الحليب ثم نرفع المكونات على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام ويصبح متماسك. نسكب الخليط وهو ساخن فوق الكيكة ونوزعه بالملعقة حتى نحصل على طبقة متساوية ونتركها تبرد نصف ساعة في الثلاجة. لتحضير الطبقة الثالثة: نضع كوبين من الحليب و 2 مغلف كريم كراميل و2 ملعقة كبيرة ونصف كاكاو ونقلب ثم نرفع الخليط على النار مع التقليب. ثم نضيف علبة قشدة ونقلب حتى تمتزج القشدة مع باقي المكونات. نسكب الخليط على صينية الكيك عبر مصفاة لتجنب وجود فقاعات، وندخل الكيكة الثلاجة لمدة ساعتين حتى تبرد وتتماسك وتصبح جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة كيكة الباونتي بجوز الهند والشوكولاتة بدون كريمة والطعم روعة - ثقفني

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