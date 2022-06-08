نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليه كل يوم بلح الشام في البيت باستخدام مكونات اقتصادية خفيف وشهي ولذيذ في المقال التالي
يعد بلح الشام من الحلويات الشامية الشهيرة واسعة الانتشار في الوطن العربي نظراً لمذاقها الرائع والشهي وهي من الحلويات سهلة الإعداد إلا أن طريقة تحضيرها تحتاج إلى بعض التكات حتى تخرج كما يقول الكتاب، ولهذا تبحث العديد من السيدات عن طريقة إعدادها في البيت حتى لا يضطررن إلى شرائها من محلات الحلويات، وهي من الحلويات التي يدخل السميد في إعدادها بالإضافة إلى السكر والسمن وفي هذا الإطار نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل بلح الشام في المنزل باستخدام مكونات اقتصادية غير مكلفة وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها يومياً ونستعرض من خلالها طرق تحضير أشهر وصفات المطبخ العربي والعالمي.
مكونات بلح الشام
تتميز حلويات بلح الشام بأنها تحتاج إلى مكونات بسيطة واقتصادية لإعدادها وهي كالتالي:
- كيلوجرام من الدقيق.
- عدد خمسة بيضات.
- شربات أو قطر.
- لتر من الماء.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الزبدة.
- نصف كوب من السكر.
- زيت نباتي.
- كوب من دقيق السميد الناعم.
- كيس من الفانيليا.
طريقة عمل بلح الشام الشهي في المنزل
وفيما يلي نستعرض لكم طريقة تحضير بلح الشام في المنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة.
- ارفعي إناء من الماء على النار وأضيفي إليه القليل من الزيت واتركيه حتى يغلي.
- وبعد ذلك أضيفي النشا والفانيليا والدقيق وقلبي جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتتكون لديك عجينة شبه متماسكة القوام.
- اخلطي العجينة في الخلاط الكهربائي إلى أن تحصلي على خليط ذات قوام كريمي هش.
- اخفقي البيض جيداً ثم أضيفيه إلى المزيج السابق مع التقليب المستمر.
- افرغي المكونات السابقة في القمع المخصص لصنع بلح الشام واضغطي عليه حتى تتشكل أصابع بلح الشام.
- احضري إناء القلي وضعي فيه القليل من الزيت وارفعيه على النار واتركيه حتى يغلي ثم ضعي فيه أصابع بلح الشام واتركيها حتى تكتسب اللون الذهبي.
- اخرجي أصابع بلح الشام بعد أن تتشرب القطر جيداً وضعيها على ورق أبيض حتى تتخلصي من القطر الزائد ثم قدميه لأسرتك بالهناء والشفاء.
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