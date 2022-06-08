هتعمليه كل يوم بلح الشام في البيت باستخدام مكونات اقتصادية خفيف وشهي ولذيذ

يعد بلح الشام من الحلويات الشامية الشهيرة واسعة الانتشار في الوطن العربي نظراً لمذاقها الرائع والشهي وهي من الحلويات سهلة الإعداد إلا أن طريقة تحضيرها تحتاج إلى بعض التكات حتى تخرج كما يقول الكتاب، ولهذا تبحث العديد من السيدات عن طريقة إعدادها في البيت حتى لا يضطررن إلى شرائها من محلات الحلويات، وهي من الحلويات التي يدخل السميد في إعدادها بالإضافة إلى السكر والسمن وفي هذا الإطار نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل بلح الشام في المنزل باستخدام مكونات اقتصادية غير مكلفة وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها يومياً ونستعرض من خلالها طرق تحضير أشهر وصفات المطبخ العربي والعالمي.

مكونات بلح الشام

تتميز حلويات بلح الشام بأنها تحتاج إلى مكونات بسيطة واقتصادية لإعدادها وهي كالتالي:

كيلوجرام من الدقيق.

عدد خمسة بيضات.

شربات أو قطر.

لتر من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

زيت نباتي.

كوب من دقيق السميد الناعم.

كيس من الفانيليا.

طريقة عمل بلح الشام الشهي في المنزل

وفيما يلي نستعرض لكم طريقة تحضير بلح الشام في المنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة.