طريقة عمل السحلب بمكونات وقوام مظبوط وبطعم ومذاق أول مرة تدوقيه مثل الكافيهات

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يعد السحلب من المشروبات الساخنة اللذيذة التي تساعد على التدفئة في فصل الشتاء وتمد الجسم بالطاقة طوال اليوم في ليالي الشتاء الباردة، ويعتبر السحلب من المشروبات العربية الشهيرة التى تعد في مصر وبلاد الشام، ويمكن إضافة بعض النكهات إلى السحلب منها القرفة وماء الزهر وغيرها من النكهات اللذيذة والتى سوف نتعرف عليها في هذا المقال وعلى طريقة عمل السحلب المنزلى الشهي. طريقة عمل السحلب كوب من الأرز.

كوب من الحليب البودر.

ربع كوب من النشا.

فانيليا.

سمسم محمص.

جوز هند.

سودانى مجروش. الطريقة:- نحضر المطحنة ونضع بداخلها الأرز ونقوم بطحنه جيدا حتى يصبح مثل البودر.

يوضع في بولة غويطة وعليه الحليب البودر والنشا ويقلب ثم يضاف إليه السمسم المحمص والفانيليا.

نضيف الخليط بعد التقليب في برطمان محكم الغلق ونضع في كيس صغير جوز الهند والسوداني المجروش ويوضع داخل البرطمان مع السحلب حتى يكون سريعاً في التجهيز. مكونات السحلب بالقرفة ٣ أكواب من الحليب السائل.

٣ معالق من بودرة السحلب الاصلية.

ربع كوب من السكر.

رشة من القرفة المطحونة. الطريقة:- في وعاء غويط نضع الحليب وعليه النشا ونقلب ثم نضيف السكر ونقلب مرة اخرى ويرفع على نار هادئة.

ونستمر في التقليب حتى يصبح قوامه كريمى ثقيل بدون اى تكتلات.

يرفع من على النار ويصب في اكواب التقديم ويزين بالقرفة المطحونة والمكسرات.

يقدم السحلب بجانب المكسرات والبسكويت. مكونات السحلب بماء الزهر ٢ كوب من بودرة السحلب.

٢ كوب من الحليب السائل.

٤ معالق من السكر.

ملعقة من ماء الزهر.

جوز هند وسوداني للتزيين. الطريقة:- نضيف الحليب في قدر غويط ونضع عليه بودرة السحلب والسكر ونقلب جيداً.

نضع القدر على النار ونقلب حتى يذوب السكر ويثقل قوام السحلب ويصبح كريمى ناعم.

نغلق النار ونضع ماء الزهر علي السحلب ونقلب ثم نسكب السحلب في الاكواب ويزين بالسودانى المجروش وجوز الهند.

يقدم السحلب ساخنا. مكونات السحلب بالشيكولاتة ٣ أكواب من الحليب.

٢ ملعقة من بودرة السحلب.

ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو الخام.

ربع كوب من السكر او حسب الرغبة.

مكسرات للتزيين. الطريقة:- نصع في وعاء الحليب وبودرة السحلب والكاكاو والسكر ونقلب جيدا حتى تتمازج المكونات.

نرفع على النار ونقلب حتى نحصل على قوام السحلب المناسب.

يرفع من على النار وتوضع في فنجان التقديم مع رشة من الكاكاو الخام.

يقدم بجانب بعض المكسرات المفضلة لديكم. عمر شويل - جدة طريقة عمل السحلب بمكونات وقوام مظبوط وبطعم ومذاق أول مرة تدوقيه مثل الكافيهات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل السحلب بمكونات وقوام مظبوط وبطعم ومذاق أول مرة تدوقيه مثل الكافيهات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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