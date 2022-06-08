بسكويت جوز الهند بدون بيض وبمكونات بسيطة من مطبخك

بسكويت جوز الهند من أحلى أنواع البسكويت التي يمكن إعدادها بكل سهولة ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في المطبخ، ويتم البحث دائماً عن وصفات لعمل البسكويت في المنزل لأنه من المخبوزات المحببة لكل أفراد الأسرة وخصوصاً الأطفال، ويقدم كوجبة إفطار خفيفة مع كوب من الشاي أو الحليب، اتبعي سيدتي وصفتنا التي سنقدمها لكي من خلال موقع ثقفني لعمل بسكويت جوز الهند بطريقة بسيطة وسريعة وبمكونات متوفرة في مطبخك.

مكونات بسكويت جوز الهند

نحتاج لعمل البسكويت بعض المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك، وهي كالتالي:

نصف كوب زيت.

نصف كوب زبدة بحرارة الغرفة.

2 كوب ونصف دقيق فاخر.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب جوز هند مبشور ناعم.

2 ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة حليب مجفف.

طريقة التحضير

لنجاح عمل بسكويت جوز الهند بدون بيض يجب الالتزام بخطوات التحضير الأتية للحصول على مذاق مميز:

نضع الزبدة والزيت في إناء عميق ثم نضيف نصف كوب من السكر البودرة مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى يصبح القوام ناعم وكريمي. ثم نضيف نصف كوب من جوز الهند الناعم وملعقتين من النشا ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. نضيف ملعقتين صغيرتين من الحليب المجفف ونقلب المكونات حتى تمتزج مع بعضها. ثم نضيف كوبين ونصف من الدقيق بالتدريج مع العجن حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة ولا تلتصق باليد. نشكل العجينة كرات صغيرة ونضغط عليها براحة اليد ثم نضعها في جوز الهند ثم السكر الحبيبات للتزيين. نضع البسكويت بعد تشكيله في صينية مدهونة بقليل من الزيت ويفضل استخدام صواني ليست خفيفة حتى لا يحترق البسكويت وينضج بشكل جيد. ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية وتكون النار من أسفل فقط على الرف الأوسط لمدة عشر دقائق. نشعل الشواية ليأخذ البسكويت لون ذهبي خفيف من فوق، ثم نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد تماماً قبل تحريكه حتى لا يتفتت. يمكنك الاحتفاظ بالبسكويت بعد أن يبرد تماماً في علبة محكمة الغلق بحرارة الغرفة.

نصائح لنجاح عمل البسكويت

سنقدم لكم فيما يلي بعض النصائح المهمة لنجاح عمل البسكويت: