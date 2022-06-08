نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت جوز الهند بدون بيض وبمكونات بسيطة من مطبخك في المقال التالي
بسكويت جوز الهند من أحلى أنواع البسكويت التي يمكن إعدادها بكل سهولة ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في المطبخ، ويتم البحث دائماً عن وصفات لعمل البسكويت في المنزل لأنه من المخبوزات المحببة لكل أفراد الأسرة وخصوصاً الأطفال، ويقدم كوجبة إفطار خفيفة مع كوب من الشاي أو الحليب، اتبعي سيدتي وصفتنا التي سنقدمها لكي من خلال موقع ثقفني لعمل بسكويت جوز الهند بطريقة بسيطة وسريعة وبمكونات متوفرة في مطبخك.
مكونات بسكويت جوز الهند
نحتاج لعمل البسكويت بعض المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك، وهي كالتالي:
- نصف كوب زيت.
- نصف كوب زبدة بحرارة الغرفة.
- 2 كوب ونصف دقيق فاخر.
- نصف كوب سكر بودرة.
- نصف كوب جوز هند مبشور ناعم.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 2 ملعقة صغيرة حليب مجفف.
طريقة التحضير
لنجاح عمل بسكويت جوز الهند بدون بيض يجب الالتزام بخطوات التحضير الأتية للحصول على مذاق مميز:
- نضع الزبدة والزيت في إناء عميق ثم نضيف نصف كوب من السكر البودرة مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى يصبح القوام ناعم وكريمي.
- ثم نضيف نصف كوب من جوز الهند الناعم وملعقتين من النشا ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نضيف ملعقتين صغيرتين من الحليب المجفف ونقلب المكونات حتى تمتزج مع بعضها.
- ثم نضيف كوبين ونصف من الدقيق بالتدريج مع العجن حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة ولا تلتصق باليد.
- نشكل العجينة كرات صغيرة ونضغط عليها براحة اليد ثم نضعها في جوز الهند ثم السكر الحبيبات للتزيين.
- نضع البسكويت بعد تشكيله في صينية مدهونة بقليل من الزيت ويفضل استخدام صواني ليست خفيفة حتى لا يحترق البسكويت وينضج بشكل جيد.
- ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية وتكون النار من أسفل فقط على الرف الأوسط لمدة عشر دقائق.
- نشعل الشواية ليأخذ البسكويت لون ذهبي خفيف من فوق، ثم نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد تماماً قبل تحريكه حتى لا يتفتت.
- يمكنك الاحتفاظ بالبسكويت بعد أن يبرد تماماً في علبة محكمة الغلق بحرارة الغرفة.
نصائح لنجاح عمل البسكويت
سنقدم لكم فيما يلي بعض النصائح المهمة لنجاح عمل البسكويت:
- يجب استخدام دقيق فاخر أو مخصص للكعك والبسكويت، كما يفضل نخل الدقيق قبل إضافته على باقي المكونات.
- يفضل استخدام سكر بودرة جاهز وليس المطحون في المنزل.
- يفضل استخدام الصواني المصنوعة من الألومنيوم لأنها توزع الحرارة بشكل جيد وتساعد على عدم احتراق البسكويت.
- الزبدة يجب أن تكون غير مملحة حتى لا تؤثر على طعم البسكويت.
- يجب الالتزام بالمقادير المحددة للمكونات وعدم المبالغة في إضافة أي منها وخصوصاً البيكنج بودر.
- يفضل التأكد من صلاحية كل المكونات المستخدمة في عمل البسكويت.
- يجب تسخين الفرن مسبقاً على درجة الحرارة المناسبة لخبز البسكويت لضمان نضجه بشكل جيد.
- يفضل متابعة البسكويت أثناء الخبز لأنه من المخبوزات التي تنضج سريعاً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت جوز الهند بدون بيض وبمكونات بسيطة من مطبخك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.