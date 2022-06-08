5 طرق طبيعية لصبغ الشعر تقدري تعمليهم بنفسك في البيت

كلنا عارفين التأثير السلبي للصبغات على الشعر بسبب انها بتحتوي على مواد كيميائية مضره للشعر ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طرق طبيعية لصبغ الشعر ، بمكونات موجودة في مطبخك ، الوصفات فعالة وفي نفس الوقت هتحافظ على شعرك صحي وكمان هتديه نعومة.
طرق طبيعية لصبغ الشعر:
طبعا اللون اللي هتحصلي عليه من الصبغات الطبيعية دي بيعتمد على لون شعرك الاساسي ، وكمان لو عايزة تعملي عملية تفتيح طبيعي للشعر اللي هي بتوازي سحب اللون قبل الصبغة ، ممكن تحطي عصير ليمون قبل صبغ شعرك باي طريقة من الطرق اللي هنعرفها دلوقتي مع بعض.
1- صبغة البنجر:
لو عايزة لون ارجواني – نبيتي ، هاتي البنجر قطعيه قطع صغيرة واخلطي معاه 1 معلقة صغيرة عسل, 1 معلقة صغيرة من زيت جوز الهند في طبق مع بعض.
اضربي المكونات كلها مع بعض وصفيها ، حطي الخليط على الشعر وسيبيه لمدة 60 دقيقة ، وبعدين اغسليه بشامبو خفيف وبلسم ، هتحصلي على لون غني من غير ما تضري شعرك.
البنجر هيساعد على زيادة تدفق الدم في فروة راسك ، وده بدوره هيخلي الشعر ناعم وصحي.
2- صبغة الوان الطعام:
خدي ½ كوباية من بلسم الشعر اي نوع بتستخدميه وامزجي معاه كام نقطة بس من اي لون طعام عايزة تعمليه ، وتقدري تزودي او تقللي اللون على حسب لو عايزة لون قوي او عايزة لون باستيل خفيف.
حطي الخليط على شعرك وسيبيه لمدة 15 – 20 دقيقة ، وبعدها اغسليه.
الوان الطعام آمنه جدا على الشعر ، لانه اصلا مناسب للاستهلاك البشري وبنستخدمه في الاكل عادي وخالي من المواد الكيميائية ، بالاضافة ان البلسم هيغذي شعرك ويخليه ناعم.
3- القهوة للشعر الابيض:
خدي ½ كوباية من القهوة الاسبريسو معمولة بالطريقة العادية ، واخلطي معاها ½ كوباية بلسم ، وبعدين ضيفي 1 معلقة كبيرة قهوة مطحونة.
حطي الخليط على شعرك ، وسيبيه لمدة 60 دقيقة وبعدها اغسليه.
القهوة تعتبر منشط طبيعي للشعر ، لانها بتساعد على تحفيز نمو الخلايا ، وتغطية الشعر الابيض بلون طبيعي.
4- صبغة القرفة:
الطريقة دي هتديكي لون بني محمر خفيف ، اخلطي ½ كوباية من القرفة مع ½ كوباية من البلسم ، حطي الخليط على الشعر وسيبيه لمدة 45 – 60 دقيقة ، وبعدها اغسلي شعرك بشامبو خفيف.
القرفة بتساعد على ترطيب فروة الراس وبترجع لمعان الشعر الطبيعي ، مع صبغ الشعر بلون بني محمر طبيعي لشعرك.
5- صبغة عصير الجزر:
للون برتقاني محمر ، اخلطي عصير الجزر مع 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند او زيت الزيتون ، حطي الخليط على شعرك ولفيه بكيس بلاستيك ، وسيبيه لمدة 60 دقيقة على الاقل ، بعدها اشطفيه باستخدام خل التفاح للحصول على لون برتقاني محمر طبيعي وشعر بيلمع.
الجزر معروف انه غني بفيتامين أ المعروف بتعزيز نمو الشعر وكثافته.
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