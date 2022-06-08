انت الان تتابع خبر ما لا تعرفه عن زراعة الخلايا الجذعية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تضع نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، بين يدي القارئ اليوم الأربعاء، معلومات مهمة عن زراعة الخلايا الجذعية، التي تستخدم لعلاج آلاف المصابين بالسرطان، مشيرة إلى المخاطر المحتملة لهذا النوع من العلاج.

وتوضح نشرة المعهد أنواع زراعة الخلايا الجذعية، والأمور التي تحدد المرضى المؤهلين لزراعتها، إضافة إلى مراحل الزراعة، والمضاعفات التي يمكن أن تحدث أثناء عملية الزرع أو بعدها.

يتم إنتاج خلايا الدم الجذعية في نخاع العظام والتي يمكن أن تتحول إلى أي نوع من خلايا الدم التي يحتاجها الجسم. تنقسم الخلايا الجذعية باستمرار وتنضج إلى أنواع مختلفة من خلايا الدم، لتحل محل خلايا الدم القديمة والبالية في الجسم.

ويُنتج الجسم البلايين من خلايا الدم الجديدة كل يوم. إذا لم تستطع الخلايا الجذعية إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الجديدة، فقد تحدث العديد من المشكلات الصحية الخطيرة. قد تشمل هذه المشاكل الالتهابات وفقر الدم أو النزيف.

الخلايا الجذعية السليمة ضرورية للعيش. عندما يدمر السرطان أو علاجات السرطان الخلايا الجذعية في الجسم، فقد يكون زرع الخلايا الجذعية (Stem cell transplant) هو أفضل خيار علاجي.

ما هي زراعة الخلايا الجذعية؟

يُشار إلى زرع الخلايا الجذعية (SCT) أحيانًا باسم زرع نخاع العظم، وهو إجراء يتلقى فيه المريض خلايا جذعية سليمة.

قبل الزراعة، يتلقى المريض جرعات عالية من العلاج الكيميائي، وأحيانًا العلاج الإشعاعي، لإعداد الجسم للزرع. وهذا ما يسمى "معالجة التكييف". بعد ضخ الخلايا الجذعية في مجرى دم المريض، تنتقل إلى نخاع العظام وتبدأ عملية تكوين خلايا دم جديدة وصحية بما في ذلك خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية. هذه العملية تسمى "engraftment".

أنواع زراعة الخلايا الجذعية:

الأنواع الرئيسية من زراعة نخاع العظم هي:

- الزرع الذاتي للخلايا الجذعية: (Autologous Transplant) يستخدم الزرع الذاتي للخلايا الجذعية لنفس المريض. تتم إزالة هذه الخلايا ومعالجتها وإعادتها إلى جسد المريض بعد إجراء تعديلات بسيطة.

- الزرع الخيفي الخلايا الجذعية (Allogenous transplant): يستخدم الزرع الخيفي الخلايا الجذعية من المتبرع. قد يكون المتبرع أحد أفراد العائلة أو شخصًا لا علاقة له بالمريض.

هل أنت مرشح لزراعة الخلايا الجذعية؟

تُستخدم زراعة الخلايا الجذعية في علاج آلاف الأشخاص المصابين بالسرطان، ولكن هناك مخاطر جسيمة لهذا العلاج. قبل الخضوع لعملية زرع الخلايا الجذعية، يجب على المرضى الذين يفكرون في هذا العلاج مناقشة المخاطر والفوائد مع أطبائهم.

ليس كل المرضى مؤهلين لزراعة الخلايا الجذعية لأنه لا يمكن لجميع المرضى تحمل نظام التكييف والآثار الجانبية للعلاج. قد لا يكون بعض المرضى مؤهلين أيضًا للزرع القياسي إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية كبيرة أخرى.

ومع ذلك، بالنسبة لبعض هؤلاء المرضى، قد يكون زرع الخلايا الجذعية الخيفي منخفض الكثافة خيارًا علاجيًا.

من أجل تحديد ما إذا كان المريض مرشحًا جيدًا لعملية زرع الخلايا الجذعية، سيأخذ فريق الرعاية الصحية الخاص بالمريض بعين الاعتبار:

- الحالة الصحية والطبية العامة للمريض.

- نوع ومرحلة السرطان أو المرض.

- تاريخ العلاج السابق.

- احتمالية استجابة المريض لعملية الزرع.

- القدرة على استخدام الخلايا الجذعية للمريض توفر متبرع مناسب أو استخدام خلايا جذعية من متبرع في حال توفره.

انخفضت مخاطر زرع الخلايا الجذعية مع مرور كل عقد. من المرجح أن يستمر البحث الجاري في تحسين الإجراء. ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأمراض والمرضى، قد تكون الأدوية الجديدة الفعالة وأنواع العلاج الجديدة خيارات علاجية أفضل من زراعة الخلايا الجذعية.

على ماذا تنطوي عملية زرع الخلايا الجذعية؟

يمكن أن تتضمن عملية زرع الخلايا الجذعية أخذ خلايا جذعية سليمة من الدم أو نخاع العظام لشخص واحد - من الناحية المثالية فرد قريب من العائلة له نفس نوع الأنسجة أو نوع مشابه (انظر أدناه) - ونقلها إلى شخص آخر. وهذا ما يسمى بالزرع الخيفي.

من الممكن أيضًا إزالة الخلايا الجذعية من جسمك وزرعها لاحقًا، بعد إزالة أي خلايا تالفة أو مريضة. وهذا ما يسمى بالزرع الذاتي.

تتكون عملية زرع الخلايا الجذعية من 5 مراحل رئيسية. هي:

- الاختبارات والفحوصات: لتقييم المستوى العام لصحتك

- الحصاد (Harvesting) : عملية الحصول على الخلايا الجذعية لاستخدامها في الزراعة، سواء منك أو من متبرع.

- التكييف (Conditioning): العلاج بالعلاج الكيميائي و/أو العلاج الإشعاعي لتحضير جسمك لعملية الزرع

- زرع الخلايا الجذعية.

- الشفاء (Recovery).

يمكن أن تكون عملية زرع الخلايا الجذعية تجربة مكثفة وصعبة. ستحتاج عادةً إلى البقاء في المستشفى لمدة شهر أو أكثر حتى تبدأ عملية الزرع في التأثير وقد يستغرق الأمر عامًا أو عامين للتعافي تمامًا.

مخاطر زراعة الخلايا الجذعية

تعتبر عمليات زرع الخلايا الجذعية إجراءات معقدة تنطوي على مخاطر كبيرة. من المهم أن تكون على دراية بكل من المخاطر والفوائد المحتملة قبل بدء العلاج.

تشمل المضاعفات المحتملة التي يمكن أن تحدث أثناء عملية الزرع أو بعدها ما يلي:

- حالة (Graft versus host disease): يحدث هذا في عمليات الزرع الخيفي عندما تبدأ الخلايا المزروعة في مهاجمة الخلايا الأخرى في جسمك.

- انخفاض عدد خلايا الدم: يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقر الدم والنزيف الشديد أو الكدمات وزيادة خطر الإصابة بالعدوى

- الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي: بما في ذلك المرض والتعب وتساقط الشعر والعقم