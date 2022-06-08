نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحقي اعمليه دلوقتى من غير تعب ولا مجهود أولاك هيطلبوة كل يوم..طريقة عمل الكريب في البيت بحشوات مختلفه في المقال التالي
طريقة عمل الكريب في البيت بحشوات مختلفة، يعتبر الكريب من الوجبات اللذيذة والتي يفضلها الكثير من الأشخاص، والمميز في الكريب أنه يمكن التنويع في حشَواته بين الحلو والحادق حتى يتناسب مع جميع الأذواق، والكريب من الأكلات السهلة والبسيطة والتي يمكن صنعها في البيت في وقتٍ قصير، ومن خلال المقال التالي سوف نوضح كيفية عمل الكريب في البيت بحشوات مختلفة.
طريقة عمل الكريب في البيت بحشوات مختلفة
هناك العديد من الطرق لصنع الكريب بحشوات مختلفة وهي كالتالي:
طريقة عمل الكريب الأصلي
المكونات
- كوبين من الدقيق.
- ملعقتين كبيرتين زيت.
- ثلاثة أكواب من الحليب.
- بيضتان.
- رشه ملح، أو رشه سكر في الكريب الحلو.
طريقة التحضير
- في إناء أو في الخلاط الكهربائي يتم وضع البيض واللبن والزيت ونخلطهم جيداً.
- قومي بإضافة الدقيق ورشة ملح أو السكر حسب نوع الكريب، مع إضافة ملعقة صغيرة فانيليا في الكريب الحلو.
- قومي بتشغيل الخلاط الكهربائي حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.
- في مقلاة واسعة قومي بمسحها بالقليل من الزيت وضعي مقدار مناسب من الكريب في نصف المقلاة وحركيها بشكل دائري في اتجاه واحد حتى يتكون لديك دائرة مغلقة.
- اتركيه لحظات حتى ينضج من الاسفل ثم قومي بقلبه للاتجاه الآخر لينضج أيضاً.
- كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي من الكمية كلها.
- بعد ذلك تأتي مرحلة الحشوة حيث يمكنك إضافة الحشوة التي تفضلينها سواء كان لحم مفروم أو دجاج أو سجق أو ميكس من الجبن أو الشيكولاتة والموز، أو زبدة الفول السوداني.
- إذا كنت تريدين حشوة الدجاج فعليك بتشويح قطع من الفراخ مع البهارات التي تفضلينها مع مقدار مناسب من الفلفل الألوان والزيتون، ثم افردي الكريب وضعي كمية مناسبة من الحشوة بداخله ولفيه مرة أخرى على شكل رول أو مثلث، ثم ضعيه في مقلاة ممسوحة بالزيت حتى يتحمص قليلاً من الاتجاهين.
- أما بالنسبة للكريب الحلو يتم فرد الكريب ودهنه بمقدار مناسب من الشوكولاتة القابلة للدهن ووضع قطع من الموز فوقها، ويمكن استبدال الموز بقطع من الفراولة حسب الرغبة، ثم قومي بلف الكريب بالشكل المفضل وبذلك يكون جاهز للتقديم.
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