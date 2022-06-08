الحقي اعمليه دلوقتى من غير تعب ولا مجهود أولاك هيطلبوة كل يوم..طريقة عمل الكريب في البيت بحشوات مختلفه

طريقة عمل الكريب في البيت بحشوات مختلفة، يعتبر الكريب من الوجبات اللذيذة والتي يفضلها الكثير من الأشخاص، والمميز في الكريب أنه يمكن التنويع في حشَواته بين الحلو والحادق حتى يتناسب مع جميع الأذواق، والكريب من الأكلات السهلة والبسيطة والتي يمكن صنعها في البيت في وقتٍ قصير، ومن خلال المقال التالي سوف نوضح كيفية عمل الكريب في البيت بحشوات مختلفة.

طريقة عمل الكريب في البيت بحشوات مختلفة

هناك العديد من الطرق لصنع الكريب بحشوات مختلفة وهي كالتالي:

طريقة عمل الكريب الأصلي

المكونات

كوبين من الدقيق.

ملعقتين كبيرتين زيت.

ثلاثة أكواب من الحليب.

بيضتان.

رشه ملح، أو رشه سكر في الكريب الحلو.

طريقة التحضير