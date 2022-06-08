قلي الباذنجان من غير ما يشرب زيت…أسرار قلي الزيت بدون ما يشرب زيت مقرمقش وصحي ولذيذ مش هتبطلي تعمليه

قلي الزيت بدون ما يشرب زيت مقرمقش وصحي، يعتبر الباذنجان من الخضروات المفيدة والشهية والتي يتم استخدامها في تحضير العديد من الوصفات اللذيذة والشهية، حيث أن الباذنجان يتم قليه واستخدامه في المسقعة وشويه ويتم تجهيزه بأكثر من طريقة رائعة، ولكن سوف نتحدث في السطور التالية عن طريقة قلي الباذنجان من دون أن يتشرب الزيت، حيث أنه من عيوب الباذنجان أنه يكون مثل الإسفنجة و يتشَرب كمية كبيرة من الزيت.

قلي الزيت بدون ما يشرب زيت مقرمقش وصحي

هناك الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها من أجل قلي الباذنجان من دون أن يشرب الكثير من الزيت، ومنها ما يلي:

الطريقة الأولى

قومي بتقطيع الباذنجان إلى حلقات ورشيه بالملح من الجهتين.

اتركي الباذنجان لمدة 30 دقيقة حتى يتم التخلص من الماء الموجود بداخله.

قومي بغسل الباذنجان من الملح المرشوش عليه وجففيه باستخدام مناديل ورقية، ثم ضعيه في الزيت واقليه ولن يتشرب الزيت.

الطريقة الثانية

يمكن الاستغناء عن قلي الباذنجان في الزيت وإدخاله الفرن وذلك عن طريق الآتي.

قومي بتقطيع الباذنجان إلى شرائح متوسطة السمك.

رصيه في صينية الفرن وضعي عليه كمية قليلة من الزيت.

قومي بإدخال الباذنجان الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يتحمر الباذنجان.

الطريقة الثالثة

قومي بغسل الباذنجان جيداً ثم قطعيه إلى حلقات متوسطة السمك.

في إناء ضعي كمية من الخل وعليها مقدار من الدقيق واخلطيهم جيداً.

قومي بوضع حلقات الباذنجان في الخليط السابق.

وبعدها امسحي المزيج من على حلقات الباذنجان وضعيه في الزيت حتى يتحمر وسوف تلاحظين أنه لم يتشرب الزيت.

الطريقة الرابعة

يطلق على هذه الطريقة اسم سودانية ويتم تنفيذ الطريقة عن طريق اتباع الآتي: