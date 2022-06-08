بحبة بطاطس واحدة أعملي شيبسي المصانع الفاخر في 10 دقائق واحفظيه لمدة سنة كاملة هيعجب أولادك جدا

جميع الأشخاص يتسائلون عن سر قرمشة البطاطس الشيبسي، في ظل انتشار العديد من المصانع التي تصنعه، وتريد الأمهات معرفة طريقة سهلة وصحية صناعة بطاطس الشيبس مثل المصانع، معروف عن البطاطس بمدى أهميتها الغذائية، فلا يخلو بيت إلا ويوجد به بطاطس ولا تخلو مائده طعام إلا وعليها وعاء به بطاطس مقرمشة وذلك يدل على مدى أهميتها، حتى يمكن إعدادها كوجبة خفيفة وتُأكل لوحدها اليوم سنعلمك طريقة سهلة وبسيطة لعملبطاطس الشيبس مثل المصانع الفاخرة ما عليكي سوى إتباع الخطوات بالاسفل.

بحبة بطاطس وكوب نشا اعملي شيبسي المصانع الفاخر في ٣ دقائق

سنحتاج لعمل هذه وصفة مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وهي:

حبتان بطاطس.

نشا.

زيت طعام للقلي.

ملح طعام.

فلفل اسمر.

خل.

كركم.

طريقة تحضير وصفة بطاطس الشيبس المقرمشة

من أهم أسباب عدم قرمشة البطاطس مثل المصانع الفاخرة وهي أنها تقوم بعملية امتصاص لزيت الطعام زيادة عن اللزوم و لتحصلي على بطاطس شيبسي مقرمشة اتبعي الخطوات الآتية:

قبل كل شيء قومي بشطف البطاطس وقومي بتقطيعها إلى قطع شيبسي مثل التي من المصانع يمكنك فعلها بدون الة تقطيع البطاطس ولكن مع آلة تقطيع البطاطس المخصصة للشيبس سيكون الموضوع أهون عليكي.

بعد تقطيع البطاطس ضعيها في ماء فاتر لدقيقتين وقومي بوضع خل وملح عليها ثم ضعيها في ماء بارد واتركيها لستين دقيقة.

ضعي البطاطس في وعاء ثم قومي برش النشا عليها حتى تصبح مغطاة بالنشا.

يساعد الكركم على إعطاء لون الطعام لتحصلي على لون بطاطس الشيبس الأصفر مثل المصانع ضعي كمية مناسبة من الكركم في الزيت ليعطي البطاطس لونًا ذهبيًا.

ضعي البطاطس في الزيت ولا تجعليها ناضجة تمامًا بل نصف تسوية.

انتظري حتى تقل سخونة البطاطس ثم أعيدي إدخالها في الزيت لضمان الحصول على قرمشة البطاطس.

قومي بوضع محارم ورقية على البطاطس امتصاص الزائد من الزيت.

طريقة تحضير بطاطس الشيبسي بطريقة بسيطة

حتى تحصلي على طعم حلو البطاطس مثل المطاعم الفاخرة لا تقومي بالاستغناء عن عنصر النشا في المكونات ولا عن عنصر الخل، لأنهما يساعدان على قرمشة البطاطس الشيبس بطريقة سريعة وبسيطة