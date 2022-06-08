من النهاردة اوعي ترمي قشر الموز تانى..معجزة قشر الموز لتفتيح وشد البشرة ونضارتها ونفخ الخدود وتقضي تماماً على الهالات السوداء

معجزة قشر الموز لتفتيح وشد البشرة ونضارتها ونفخ الخدود وتقضي تماماً على الهالات السوداء، يعد الموز من الفواكه المميزة والصحية والتي يمكن استخدامها في الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة، ولا تقتصر الفوائد الخاصة به على الموز فقط بل هناك فوائد كثيرة لقشور الموز، حيث أن قشور الموز يتم استخدامها في العديد من وصفات تجميل البشرة وتجديد خلاياها، وفي السطور التالية سوف نوضح كيفية استخدام قشور الموز للبشرة.

معجزة قشر الموز لتفتيح وشد البشرة ونضارتها

هناك عدد كبير من الوصفات التي يمكن أن يتم فيها استخدام قشور الموز للبشرة ومنها مايلي:

دقيق الأرز والموز لتفتيح البشرة

تعد هذه الوصفة من الوصفات التي لها دور فعال في تفتيح البشرة ويتم استخدامها عن طريق اتباع الآتي:

المكونات

ملعقة من العسل.

نصف ثمرة موز.

ملعقة دقيق أرز.

طريقة التحضير

في إناء قومي بوضع الموز و اهرسيها جيداً.

بعد ذلك قومي بإضافة العسل ودقيق الأرز إلى الخليط السابق.

يتم خلط كل المكونات جيداً حتى تحصلين على قوام متماسك.

قومي بفرد المزيج على البشرة، ثم بعد ذلك اغسلي بشرتك جيداً بعد مرور تلت ساعة على البشرة.

الموز والنشا لتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد

تحتوي قشور الموز على الكثير من المواد التي تساهم في تغذية البشرة، كما أنها تعمل على تحفيز البشرة لانتاج الكولاجين و علاج تجاعيد البشرة، ويمكن تحضير الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

المكونات

ملعقة من النشا.

كوب من ماء الورد.

قشور الموز.

2 ملعقة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير