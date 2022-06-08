محشي 10 دقائق..طريقة عمل محشي العشر دقائق لجميع انواع المحاشي بدون تعبولا مجهود

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عمل محشي العشر دقائق لجميع انواع المحاشي بدون تعبولا مجهود، يعد المحشي من الأكلات المصرية الأصيلة كما أنه من الوجبات الشهية واللذيذة، حيث أن المحشي من الأكلات التي يتم صنعها في العزائم والمناسبات، وبالرغم من أن المحشي بأنواعه من الأكلات اللذيذة ولكنه يأخذ الكثير من الوقت حتى يتم تجهيزه وطهيه، ومن أجل ذلك سوف نوضح في السطور التالية كيفية إعداد محشي العشر دقائق.
عمل محشي العشر دقائق لجميع انواع المحاشي
يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية تحضير المحشي في وقتٍ قصير وهي كالآتي:
المكونات
- طماطم.
- بصل.
- فلفل حار.
- 2 كوب من الأرز.
- فلفل أسود.
- ملح.
- كزبرة.
- كمون.
- نعناع مجفف.
- نصف كيلو لحمة مفرومة أو أقل.
- ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
- شبت وبقدونس وكزبرة خضراء.
- تلت كوب زيت.
- ورق عنب.
- كوسة.
- شوربة.
طريقة تحضير محشي 10 دقائق
- في الكبة الكهربائية قومي بوضع البصل وفرمه جيداً.
- ضعي البصل في إناء وضيفي إليه الملح والكمون والفلفل الأسود والكزبرة وامزجِيهم جيدا.
- ضعي الطماطم في الكبة الكهربائية أو داخل الخلاط الكهربائي وقومي بفرمها أيضاً مع الفلفل الحار حتى تصبح عصير.
- ضيفي الطماطم على البصل مع ملعقة كبيرة من الصلصة وقلبي المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة.
- قومي بتقطيع الشبت والبقدونس والكزبرة إلى قطع صغيرة وضيفيها إلى مزيج الطماطم والبصل وقلبي المكونات مع بعضها البعض.
- ضعي الزيت على المكونات و امزجِيهم جيداً، وضعي الارز على الخليط مع لحمة مفرومة معصجة و تمزج كل المكونات مع بعضها البعض.
- بعد تحضير الحشوة قومي بتحضير المحشي وحشو الكوسة ورصها في الحلة بجانب بعضها البعض وهي واقفة.
- بعد ذلك قومي بلف ورق العنب حتى تنتهي من الكمية كلها.
- قومي بوضع محشي الكوسة وورق العنب على النار و ضعى المقدار المناسب من الشوربة على الكوسة وورق العنب، وقومي بإضافة ربع كوب من عصير الليمون على ورق العنب، و قومي بتغطية الحلة واتركيها على النار حتى يتشرب المحشي الشوربة.
- بعد أن يتشرب المحشي الشوربة قومي بتهدئة النار حتى ينضج المحشي بالكامل.
- يمكنك اختبار التسوية من خلال أخذ إصبع محشي ومحاولة تقسيمه إلى جزئين واختبار النضج.
- بعد ذلك قومي بتقديم المحشي في أطباق التقديم بعد أن تهدأ قليلاً وعندها يكون جاهز للتقديم.
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