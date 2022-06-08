محشي 10 دقائق..طريقة عمل محشي العشر دقائق لجميع انواع المحاشي بدون تعبولا مجهود

عمل محشي العشر دقائق لجميع انواع المحاشي بدون تعبولا مجهود، يعد المحشي من الأكلات المصرية الأصيلة كما أنه من الوجبات الشهية واللذيذة، حيث أن المحشي من الأكلات التي يتم صنعها في العزائم والمناسبات، وبالرغم من أن المحشي بأنواعه من الأكلات اللذيذة ولكنه يأخذ الكثير من الوقت حتى يتم تجهيزه وطهيه، ومن أجل ذلك سوف نوضح في السطور التالية كيفية إعداد محشي العشر دقائق.

عمل محشي العشر دقائق لجميع انواع المحاشي

يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية تحضير المحشي في وقتٍ قصير وهي كالآتي:

المكونات

طماطم.

بصل.

فلفل حار.

2 كوب من الأرز.

فلفل أسود.

ملح.

كزبرة.

كمون.

نعناع مجفف.

نصف كيلو لحمة مفرومة أو أقل.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

شبت وبقدونس وكزبرة خضراء.

تلت كوب زيت.

ورق عنب.

كوسة.

شوربة.

طريقة تحضير محشي 10 دقائق