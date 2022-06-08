نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضع الكاكولا علي الصابون ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان مش هتخطر على بالك في المقال التالي
تبحث الكثير من ربات المنازل والسيدات عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبيض البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة وتساعد على تفتيح البشرة والتخلص من سواد الركب والأكواع وذلك لأن ذلك السواد والاسمرار يسبب الكثير من الأحراج وخاصة للعرائس المقبلين على الجواز و لذلك نجد أنه قامت الكثير من السيدات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد في القضاء على ذلك الاسمرار لنجد أن وصفة الكوكولا هي من أهم الوصفات الفعالة التي تقوم بتفتيح البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة وذلك لأن الكوكولا تحتوي على عنصر كربونات الصوديوم والتي لها دور كبير في تنقية وتنظيفها وتفتيحها وسوف نوضح أفضل الطرق لتحضير هذه الوصفة من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة الكوكولا للتبييض
نجد أن تلك الوصفة من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على التفتيح وتبييض البشرة بشكل سريع وتتكون الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- كوكولا.
- صابون.
- بيكنج بودر.
دنشا.
- عصير ليمون.
طريقة تحضير وصفة الكوكولا
عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجدها تتكون من مكونات بسيطة لذلك فهي تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة حتى نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..
- نحضر الصابونة ونقوم ببشرها جيدا ووضعها في وعاء ونضع عليها كوب صغير من الكوكولا.
- نرفع هذا الوعاء على النار ونقوم بتقليب المكونين جيدا على نار هادئة حتي يذوب الصابون تماما.
- نقوم برفع الخليط من على النار ووضعه جانبا وعندما يصبح الخليط دافئا نقوم بوضع النشا وعصير الليمون والبيكنج بودر.
- نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.
- نقوم بوضع الخليط على الوجه والأماكن الداكنة الموجودة في الجسم.
- تترك الوصفة لمدة ٢٠ دقيقة على الجسم والوجه ثم نقوم بغسلها جيدا.
- ونجد أن هذه الوصفة من أفضل الوصفات المستخدمة في التفتيح والتخلص من الأماكن الداكنة.
- تساهم في التخلص من الجلد الميت وإرجاع البشرة مثل بشرة الأطفال كما كانت عليه في السابق بهذه الطريقة السحرية لكي تحصلي على تبيض مثالي
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