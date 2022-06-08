ضع الكاكولا علي الصابون ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان مش هتخطر على بالك

تبحث الكثير من ربات المنازل والسيدات عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبيض البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة وتساعد على تفتيح البشرة والتخلص من سواد الركب والأكواع وذلك لأن ذلك السواد والاسمرار يسبب الكثير من الأحراج وخاصة للعرائس المقبلين على الجواز و لذلك نجد أنه قامت الكثير من السيدات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد في القضاء على ذلك الاسمرار لنجد أن وصفة الكوكولا هي من أهم الوصفات الفعالة التي تقوم بتفتيح البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة وذلك لأن الكوكولا تحتوي على عنصر كربونات الصوديوم والتي لها دور كبير في تنقية وتنظيفها وتفتيحها وسوف نوضح أفضل الطرق لتحضير هذه الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الكوكولا للتبييض

نجد أن تلك الوصفة من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على التفتيح وتبييض البشرة بشكل سريع وتتكون الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

كوكولا.

صابون.

بيكنج بودر.

دنشا.

دنشا. عصير ليمون.

طريقة تحضير وصفة الكوكولا

عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجدها تتكون من مكونات بسيطة لذلك فهي تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة حتى نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..