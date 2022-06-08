ضاع عمرك وأنتي بتشتري القشطة حولي كيلو حليب الي كيلو قشطة للحلويات في 5 دقائق بملعقة واحدة

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تعد القشطة من المكونات الجميلة جدا التي يمكن أن نزين بها الحلويات أو تناولها مع الفطير أو نتاولها مع الأطعمة الحادقة وعندما نقوم بشراء القشطة نجدها غالية الثمن وذلك لأنها تتكون من عناصر مغذية مفيدة جدا لجسمنا ونظرا لرغبة ربات المنازل في التعرف على جميع الأطعمة والأكلات ترغب ربات المنازل في التعرف على طريقة إعداد القشطة والتي تكون من الأطباق الشهية جدا لذلك سوف نقوم بعمل القشطة لكم عن طريق كوب واحد حليب فقط وسوف نوضح طريقة عملهومن خلال هذا المقال.
طريقة عمل القشطة بكوب حليب
عندما نتحدث عن المكونات اللازمة لعمل القشطة نجدها سهلة وبسيطة وسوف نتحدث عن المكونات اللازمة لعملها من خلال النقاط التالية.
المكونات:
- كوب حليب.
- ٢ ملعقة سكر.
- ٢ ملعقة نشا.
- ملعقة زبدة.
- فانيليا.
- ربع كوب ماء مثلج.
طريقة تحضير القشطة
عندما نقزم بتحضيرها نجدها تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة سوف نوضح هذه الخطوات من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به السكر مع الحليب على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر تماما.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع ملعقة الزبدة مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
- نقوم بعد ذلك بإضافة الفانيليا مع استمرار التقليب المستمر.
- نحضر نصف كوب ماء ونضع به النشا ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يذوب النشا تماما.
- يوضع بعد ذلك خليط النشا بالتدريج على المكونات السابقة.
- نستمر في التقليب حتى يصبح القوام ثقيل.
- ثم نقوم بعد ذلك برفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد تماما ثم نقوم باستخدامها.
- نستخدمها في تناولها مع الفطير المشلتت والجبن والعسل.
- يمكن أن نستخدم القشطة في تزيين صينية الكنافة مع المكسرات أو وضعها مع البسبوسة واللوز لتناول أشهى الحلويات الشرقية على الأطلاق.
- يمكن أن نتناولها كنوع من الحوادق مع الجبن أو غيرهم لذلك نجد بأن القشطة قد تعددت استخدامها وبعد تحضيرها يمكن أن نضعها في علبة محكمة الغلق ووضعها في الثلاجة واستخدامها عند الحاجة.
- نستطيع من خلال تلك الطريقة توفير شراء القشطة غالية الثمن.
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