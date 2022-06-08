ضاع عمرك وأنتي بتشتري القشطة حولي كيلو حليب الي كيلو قشطة للحلويات في 5 دقائق بملعقة واحدة

تعد القشطة من المكونات الجميلة جدا التي يمكن أن نزين بها الحلويات أو تناولها مع الفطير أو نتاولها مع الأطعمة الحادقة وعندما نقوم بشراء القشطة نجدها غالية الثمن وذلك لأنها تتكون من عناصر مغذية مفيدة جدا لجسمنا ونظرا لرغبة ربات المنازل في التعرف على جميع الأطعمة والأكلات ترغب ربات المنازل في التعرف على طريقة إعداد القشطة والتي تكون من الأطباق الشهية جدا لذلك سوف نقوم بعمل القشطة لكم عن طريق كوب واحد حليب فقط وسوف نوضح طريقة عملهومن خلال هذا المقال.

طريقة عمل القشطة بكوب حليب

عندما نتحدث عن المكونات اللازمة لعمل القشطة نجدها سهلة وبسيطة وسوف نتحدث عن المكونات اللازمة لعملها من خلال النقاط التالية.

المكونات:

كوب حليب.

٢ ملعقة سكر.

٢ ملعقة نشا.

ملعقة زبدة.

فانيليا.

ربع كوب ماء مثلج.

طريقة تحضير القشطة

عندما نقزم بتحضيرها نجدها تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة سوف نوضح هذه الخطوات من خلال النقاط التالية..