فكرة عبقرية.. تفصيص البسلة بسرعة في الغساله بطريقة مش هتخطر علي بالك اكتر من 10 كيلو في دقائق

لغسالة تفصيص البسلة بسرعة الصاروخ، طريقة جديدة مبتكرة لإنجاز أكبر كمية من البصلة في حالة التخزين، ففي الموسم الخاص بالبسلة تحرص ربات البيوت على شرائها بكميات كبيرة لتخزينها نظراً لبيعها بأسعار منخفضة جداً خلال موسم الحصاد الخاص بها، حتى يتم اللجوء إليها في المواسم التي يرتفع سعر بيعها في السوق إلى مبالغ كبيرة، لذا يتم تفصيص كمية كبيرة منها ويتم وضعها داخل الفريزر لحين الحاجة إليها، ولمعلومات أكثر عن الطريقة المتبعة لتوفير الوقت والمجهود نتابع خلال السطور التالية التي توضح الخطوات تفصيليلاً.

بالغسالة تفصيص البسلة بسرعة الصاروخ بدون مجهود

البسلة من الخضروات المحببة لدى الكثير من الأشخاص حيث يتم طهيها بأكثر من طريقة، ولكن تفصيصها يحتاج للكثير من الوقت والجهد، لذا يمكن الحصول عليها جاهزة في دقائق معدودة من خلال الخطوات التالية:

يتم وضع الماء في إناء على النار وإضافة البسلة المراد تفصيصها وملعقة من السكر وملعقة من الملح وبعد مرور ثلاث دقائق من الغليان يتمغلق النار.

يتم وضع البسلة بشكل مباشر إلى وعاء به ماء بارد لمدة ثلاث دقائق أيضا.

يتم وضع كوب من الخل الأبيض داخل الغسالة وتشغيلها دوره ويتم تعقيمها.

نقوم بوضع كمية البسلة كاملة في قطعة من القماش وربطها بإحكام من كل الجهات.

يتم وضعها بالغسالة وتشغيلها لمدة اثنان من الدقائق.

يتم إخراج البسلة ونجد انتزاع البذور من الداخل بكل سهولة وفي خلال دقائق تنتهي من كامل الكمية.

فوائد البسلة لجسم الإنسان

البسلة أكثر أنواع الخضروات التي تحتوي على عنصر البروتين أحد مكونات عضلات الجسم الرئيسية.

تساعد في التخلص من الوزن الزائد من خلال الألياف التي تحتويها وتسبب الإشباع الكامل للإنسان.

حماية الجسم من مرض السرطان لاحتوائها على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة.

تعمل على توازن السكر في دم الإنسان لتوفيرها الألياف التي تساهم على امتصاص الجسم للكربوهيدرات بصورة منخفضة.

طريقة عمل البسلة

يمكن إعداد شوربة البسلة بخطوات سهلة للغاية، وهي كما يلي: