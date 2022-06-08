نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوسيس بالصوص الحار غداء سريع ولذيذ لعشاق الأطعمة الحارة في المقال التالي

السوسيس بالصوص الحار من ضمن وصفات السوسيس أو السجق المتنوعة والتي تتميز في مجملها بسرعة وسهولة التحضير وهي المواصفات التي تحتاج إليها تقريبًا كل امرأة عاملة لا تملك الكثير من الوقت للمطبخ وإعداد وصفات الطعام، وكذلك تناسب تلك الوصفات فصل الصيف الذي يتميز بالانطلاق فتخرج الأسر إلى الشواطئ والمتنزهات وقضاء أوقات ممتعة خارج المنزل لذلك يفضل هؤلاء تحضير الأطعمة السريعة لتوفير الوقت للتنزه وتجمعات الأصدقاء، وقدمنا لكم من قبل عدة وصفات للسجق مثل طاجن السوسيس بالبطاطس، أما وصفة اليوم فهي تجمع بين السرعة في التحضير والطعم اللذيذ خاصةً لمحبي الأطعمة الحارة. مقادير السوسيس بالصوص الحار نحتاج إلى حوالي 5 حبات من السوسيس.

حبة بصل متوسطة الحجم.

2 قرن من الفلفل الأحمر أو الأخضر.

ربع كوب من صوص الكاتشب.

2 ملعقة كبيرة من الصوص الحار الجاهز.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملح.

فلفل أسود. طريقة عمل السوسيس بالصوص الحار يمكن إعداد هذه الوصفة باستخدام أي نوع سوسيس فممكن استخدام السجق البلدي الذي يتم شراؤه من الجزار أو قسم الجزارة من السوبر ماركت.

كما يمكن استخدام الهوت دوج المجمد والمتوفر من شركات مختلفة في ثلاجات السوبر ماركت.

يرجع هذا إلى المتوفر لديكم وما تفضلونه في الطعم.

ولعمل السوسيس بالصوص الحار يتم تقطيعه حلقات أو قطع صغيرة ثم يوضع في إناء على النار به ملعقة الزيت الساخنة ويقلب حتى يتغير لونه ويأخذ التشويحة المميزة.

قطع البصل على شكل حلقات ثم قم بإضافتها للسجق في الطاسة وقلبهم حتى يذبل البصل.

هنا قم بإضافة صوص الكاتشب والصوص الحار والفلفل الأسود مع استمرار التقليب على النار.

تستطيع في هذه الخطوة تذوق الوصفة لترى إن كانت بحاجة إلى الملح أو لا فمن المعروف أن السجق مضاف له بالفعل كمية من الملح ومجموعة من التوابل.

قم بإضافة كمية الملح التي تحتاج إليها.

وأخيرًا قم بإضافة حلقات الفلفل قبل رفعها من على النار بدقيقة، وفور تمام النضج ارفعها من على النار.

يقدم السوسيس بالصوص الحار مع الخبز أو المكرونة أو الأرز حسب رغبة الشخص. عمر شويل - جدة السوسيس بالصوص الحار غداء سريع ولذيذ لعشاق الأطعمة الحارة - ثقفني

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