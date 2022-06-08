نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة صاروخية لتبييض وتقشير اليدين والقدمين وشدهما مهما كان الأسمرار في ربع ساعة بياض بدون جفاف او تجاعيد في المقال التالي
جد أن القدمين واليدين هم من أكثر إجزاء الجسم تعرضا لعوامل البيئة المختلفة مما يؤدي إلى جفافهم واسمرارهم كثيرا إلى جانب حدوث التشققات الكثيرة بهم لذلك قامت ربات المنازل بالبحث عن أفضل الطرق التي من خلالها سوف يتم إيجاد حل للقدمين واليدين لذلك تم العثور على الخلطة السحرية والتي تتكون من مكونات سحرية يمكن عن طريقها التخلص من جميع مشاكلها وتتكون الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة سوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.
وصفة اليدين والقدمين السحرية
نجد أن تلك الوصفة تتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل عندما نقوم بتحضيرها نحتاج إلى عدة مكونات وهي..
- ملح.
- ماء ورد.
- شبة مطحونة.
- شاي أخضر.
- نشا.
- زيت زيتون.
طريقة تحضير الخلطة السحرية
نجد أن تلك الوصفة تتكون من خطوات تحضير بسيطة جدا وعرفت باسم السحرية لأنها تعطينا نتيجة فعالة من أول استخدام وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به الشاي الأخضر والملح والنشا والشبة المطحونة ونقوم بتقليبهم جيدا.
- بعد أن نخلطهم جيدا نضع عليهم ماء الورد بالتدريج كي نحصل على قوام كريمي.
- نقوم بعد ذلك بوضع ملعقتين من زيت الزيتون.
نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نقوم بوضعهم على اليدين والقدمين وتركهم حتى يجفوا ثم نقوم بفركها.
- نقوم بعد ذلك بغسلهم وترطيبهم جيدا بشكل يومي حتى نحصل على عناية فائقة.
فوائد الملح للبشرة
انجد أن للملح فوائد عديدة لا حصر لها لم يقتصر دوره على الطعام فقط وأنما له دور كبير للبشرة وسوف نوضح فوائد الملح للبشرة من خلال النقاط التالية..
- يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من الشوائب.
يساعد على التخلص من البقع الموجودة في البشرة ويحفز من تنشيط الدورة الدموية للبشرة.
- يساهم في حل مشاكل الجفاف الخاصة بالبشرة والعمل على ترطيب البشرة.
- يساعد في تنظيف البشرة من البكتيريا والجراثيم.
- يقوم بتعقيم الجروح الموجودة على اسطح البشرة.
- يخلصنا من التشققات ويقوم بتقشير الجلد الميت.
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