نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن اصنعي كرات السمسم الطرية بالعسل الأسود بطعم لذيذ أحلى من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر كرات السمسم بالعسل الأسود من أجمل الحلويات الباردة التي لا تحتاج إلي فرن، ولا تكلفنا وقت طويل في صنعها وتعرف بقوامها الطري المقرمش عند تناولها بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وهى تتميز بطعمها الشهي ونكهة السمسم الجميلة التي تفوح منها أثناء تحضيرها، وهى حلوى عربية مشهورة وكثير من الدول يفضلون صنعها في البيت بدل من شرائه، ومكوناتها بسيطة ولا يخلو مطبخ منها، مما يجعلنا نقوم بصنعها في البيت بكل سهولة، وتجد عليها إقبال كبير من الناس وخاصة الأطفال، كما يمكن عمل كرات العجوة بالسمسم، وكرات جوز الهند اللذيذة، وكرات جوز الهند بالشكولاتة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كرات السمسم الطرية بالعسل الأسود، بخطوات سهلة بسيطة بالمنزل وبدون تكلفة.

مكونات عمل كرات السمسم الطرية بالعسل الأسود

تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على صنعها في البيت بكل سهولة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

2 كوب من السمسم الغير محمص. كوب من العسل الأسود. ملعقتين من الزيت لدهن اليد أثناء التشكيل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات السمسم الطرية بالعسل الأسود بكل سهولة وهى كما يلي:-

نحضر طاسة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن.

ثم نضيف السمسم إليها ونقلب حتى لمدة دقيقة واحدة.

بعد ذلك نضيف العسل على السمسم ونقلب برفق حتى يتماسك السمسم مع العسل تماماً.

نرفع الطاسة من على النار ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من الزيت.

نقوم بدهن اليد بالزيت ثن نشكل خليط السمسم على شكل كرات متوسطة الحجم.

نرص الكرات على الصينية وندخلها الثلاجة حتى تتماسك لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نخرج الصينية من الثلاجة ونرص الكرات على طبق التقديم وبألف صحة وهنا.

نصائح بسيطة عند عمل كرات السمسم الطرية بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة التي يجب إتباعها عند عمل الكرات بالمنزل وهى كما يلي:-

يفضل دهن اليد بقليل من الزيت أثناء التشكيل. التقليب المستمر للسمسم حتى لا يحترق. كما يفضل وضع الكرات في الثلاجة حتى تتماسك جيداً. يفضل استخدام العسل الاسود فهو يعطي نتائج أفضل. كما يفضل استخدام السمسم المخصص لعمل الحلويات. كما يفضل تقليب الخليط حتى يتماسك جيداً. ترك الخليط يبرد تماماً قبل التشكيل. يفضل استخدام زيت من نوع جيد حتى نجعل رائحة الكرات جميلة.

طريقة عمل كرات السمسم بالعجوة

سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات السمسم بالعجوة بخطوات سهلة ومكونات بسيطة تجعلنا نقوم بتحضيرها كل يوم وهى كالتالي:-

نحضر نصف كيلو من العجوة، ونضيف إليها ملعقة كبيرة من السمسم ونعجنها جيداً.

ثم نقوم بتشكيل العجوة على شكل كرات متوسطة الحجم.

ثم نحضر طبق ونضع به كوب من السمسم المحمص.

نقوم بتقليب كرات العجوة في السمسم حتى تلتصق جيداً.

ثم نرصها على طبق كبير ونضعها داخل الثلاجة حتى تتماسك.

نخرج الكرات من الثلاجة ونرصها على طبق التقديم بألف صحة وهنا على قلوبكم.

فوائد السمسم للجسم

يحتوي السمسم على العديد من الفوائد الصحية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-