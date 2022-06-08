وداعاً لتسوس الأسنان مع معجون القرنفل السحري لتبييض الأسنان يزيل الاصفرار نهائياً ويعطي للفم رائحة عطرية جميلة

يعتبر معجون القرنفل لتبييض الأسنان من المستحضرات الطبيعية التي تعمل على تبييض الأسنان، وإزالة الاصفرار والجير منها نهائياً بفضل احتوائه على بعض العناصر الطبيعة الهامة التي تساعد على حل جميع مشاكل الأسنان المزعجة التي تواجه أغلب الناس، كما يساعد على إزالة الروائح الكريهة من الفم نهائياً ويساعد على علاج التهابات اللثة ويخفف من الألم الذي يسببه تسوس الأسنان، وهو يحتوي على مادة القرنفل الطبيعية التي تتميز برائحتها العطرية القوية التي تعمل على إزالة البكتيريا التي تسببها بقايا المأكولات، وتجد الكثير من الأطباء ينصحون باستخدام المواد الطبيعية فهي أمنة تماماً ولا تسبب أضرار جانباً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل معجون القرنفل السحري لتبييض الأسنان وإزالة الاصفرار نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل معجون القرنفل السحري لتبييض الأسنان

يتكون من بعض المكونات البسيطة التي تجعل الأسنان ناصعة البياض سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من مطحون القرنفل الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من عسل النحل حسب الرغبة.

ثلاث نقاط من زيت النعناع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير معجون القرنفل السحري لتبييض الأسنان بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر علبة صغيرة ونضع بها جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بغمس فرشة الأسنان بالخليط ونقوم بتدليك الأسنان لمدة عشر دقائق حتى نزيل الاصفرار نهائياً. يفضل وضع الخلط كل يوم قبل الخلود إلي النوم حتى نجعل الأسنان نظيفة وناصعة البياض.

فوائد القرنفل للأسنان

يعتبر من أهم الأعشاب الطبيعية التي تتميز برائحتها العطرية القوية وله العديد من الفوائد الهامة لصحة الأسنان سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يجعل رائحة الفم ذكية ومنتعشة طول اليوم.

يحمي الأسنان من الإصابة بالتسوس والبكتيريا.

يساعد على علاج التهابات اللثة ويحميها من التلف.

كما يساعد على تتطهر الفم من البكتيريا الناتجة عن بقايا الأطعمة.

يساعد على تبييض الأسنان وحمايتها من التسوس.

كما يعمل على إزالة الجير والاصفرار نهائياً.

كما يساعد على تقوية الأسنان وحمايتها من التلف.

يساعد على قتل البكتيريا والجراثيم التي تمو داخل الأسنان.

يحمي الفم من نزيف اللثة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض التي تصيب الفم.

يعمل كمقشر طبيعي رائع لتقشير الجلد الميتة من على الفايف ويجعل ناعمة وجميلة.

يرطب الشفاة ويحميها من التشققات التي تسبب النزيف المزعج.

طريقة عمل خلطة زيت النعناع والنشا لتبييض الأسنان

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي تجعلنا نقوم بصنع خلطة سحرية من المنزل تخلصنا من مشاكل الأسنان نهائياً وهى كما يلي:-