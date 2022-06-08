سر نضارة الكوريات ماسك الحليب وماء الورد لتبيض الوجه 7 درجات ومحاربة تجاعيد هيخلكي ملكة جمال

حلم كل فتاة وسيدة الحصول على ماسك طبيعي لبشرة ناصعة البياض وخالية من الشوائب والتجاعيد للأبد، خاصة خلال فترة الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي يساعد على ظهور العديد من المشاكل بالبشرة، ويعد الحليب وماء الورد أكثر المكونات الطبيعية التي تعمل على التفتيح السريع والفوري للبشرة كما أنها لا تمثل لها أي ضرر على المدى البعيد، لذا يفضل التوجه إلى الماسكات الطبيعية الخاصة بالعناية الشخصية، بدلاً من المستحضرات الجاهزة التي تحتوي على مواد حافظة قد تضر البشرة وتسبب الكثير من المشكلات نحن في غنى عنها.

ماسك الحليب وماء الورد لبشرة ناصعة البياض

مكونات الماسك من السهل توافرها كما أنها غير مكلفة، من صنع يديك ستحصلين على ماسك يساعدك على تبيض البشرة بسرعة والقضاء على التجاعيد والحصول على بشرة نقية وصافية، وفيما يلي المكونات المطلوبة:

ملعقتان صغيرتان من الحليب.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من عسل النحل الطبيعي.

ملعقتان صغيرتان من الحمص المطحون.

طريقة تحضير ماسك الحليب وماء الورد

في البداية يتم خلط الحمص المطحون مع الحليب جيداً.

يتم إضافة كلاً من ماء الورد والعسل الأبيض مع التقليب المستمر حتى الحصول على قوام الماسك المطلوب.

نقوم بفرد طبقة من الماسك على بشرة الوجه.

بعد مرور 20 دقيقة يتم غسل الوجه بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة.

بعد مرور 20 دقيقة يتم غسل الوجه بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع البشرة. يجب تكرار الماسك مرتين خلال الأسبوع للحصول على نتائج فعالة في وقت قياسي.

ماسك الحليب وماء الورد للقضاء على الهالات

مشكلة الهالات السوداء من المشاكل المزعجة لدى الكثير من السيدات، ولكن المنطقة حول العينين لها ماسكات خاصة بها نظراً لرقة البشرة في هذه المنطقة وقربها من العين، وللحصول على ماسك طبيعي للهالات السوداء يجب اتباع الخطوات التالية: