أسرار عمل بلح الشام بطريقة لذيذة وسريعة في المنزل

يعد بلح الشام من أشهر الحلويات المشهورة في مصر والدول العربية، حيث يتميز بلح الشام بطعمه المميز وبسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة والسهلة، وحيث يقبل على تناوله الجميع من قبل الصغار والكبار على حد سواء ولذلك فيعد بلح الشام من الحلويات السهلة، كما أن حلويات بلح الشام من الحلويات التي يفضلها الكثير من أفراد الأسرة، ولذلك فسوف نعرض لكم طريقة عمل بلح الشام بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بلح الشام

تعتبر أصابع بلح الشام من الحلويات التي تنتشر في جميع دول الوطن العربي وخاصةً دول سوريا والشام التي قامت بتحضيرها بأشكال رائعة ومميزة حتى أن هناك الكثير من الأماكن التي أصبحت تقوم بتحضير بلح الشام باشكال غير تقليديه ومحببة لدى الأفراد ويعتبر تحضير حلويات بلح الشام لا بد من إضافة مكون البيض.

المكونات:

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الماء الفاتر.

كوب واحد من الزيت النباتي.

عدد ثلاث حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشة صغيرة من الفانيليا.

رشه صغيرة من ملح الطعام.

أثنين كوب من الشربات البارد.

طريقة التحضير: