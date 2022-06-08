نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل بلح الشام بطريقة لذيذة وسريعة في المنزل في المقال التالي
يعد بلح الشام من أشهر الحلويات المشهورة في مصر والدول العربية، حيث يتميز بلح الشام بطعمه المميز وبسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة والسهلة، وحيث يقبل على تناوله الجميع من قبل الصغار والكبار على حد سواء ولذلك فيعد بلح الشام من الحلويات السهلة، كما أن حلويات بلح الشام من الحلويات التي يفضلها الكثير من أفراد الأسرة، ولذلك فسوف نعرض لكم طريقة عمل بلح الشام بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بلح الشام
تعتبر أصابع بلح الشام من الحلويات التي تنتشر في جميع دول الوطن العربي وخاصةً دول سوريا والشام التي قامت بتحضيرها بأشكال رائعة ومميزة حتى أن هناك الكثير من الأماكن التي أصبحت تقوم بتحضير بلح الشام باشكال غير تقليديه ومحببة لدى الأفراد ويعتبر تحضير حلويات بلح الشام لا بد من إضافة مكون البيض.
المكونات:
- كوب واحد من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من الماء الفاتر.
- كوب واحد من الزيت النباتي.
- عدد ثلاث حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- رشة صغيرة من الفانيليا.
- رشه صغيرة من ملح الطعام.
- أثنين كوب من الشربات البارد.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار إناء مناسب ثم ضعي الإناء على نار هادئة وبعد ذلك ضعي كوب من الزيت النباتي مع كوب من الماء الفاتر واتركي الإناء على نار هادئه حتى يصل الخليط إلى مرحلة الغليان ثم بعد ذلك قومي بإضافة كوب واحد من الدقيق الأبيض مع رشة صغيرة من الفانيليا وبعد ذلك ضيفي ملعقة صغيرة من النشا مع الأستمرار في التقليب حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك برفع الإناء قليلاً من على النار مع الإستمرار في تقليب المزيج حتى تتماسك العجينة أكثر.
- الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بترك العجينة لفترة قليلة حتى تهدأ تماماً ثم بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث حبات من البيض مع التقليب في العجينة جيداً حتى تتماسك العجينة تماماً.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار كيس حلواني لتزيين بلح الشام ثم بعد ذلك قومي بإضافة العجينة داخل الكيس الحلواني وبعد ذلك شكلي بلح الشام حسب ذوق كل شخص ونقوم بالقاء بلح الشام في الزيت البارد وبعدها نرفع الزيت من على النار ثم قومي بتقليب بلح الشام حتى تحصلي على لون ذهبي مناسب ثم بعد ذلك بعد خروج بلح الشام من الزيت ضعي بلح الشام على الفور في الشربات البارد وبعد ذلك قومي بإخراج بلح الشام من الشربات وضعيه في طبق للتقديم وقدميه إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء.
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