وداعا لشراء الخبز.. طريقة عمل خبز الصاج بدون فرن ولا خميرة بمكونات بسيطة بطعم لذيذ أحلي من الأفران

ذهب الكثير منا إلى المطاعم لتناول ساندوتشات الشاورما الرائعة مع خبز الصاج حيث نجد أن خبز الصاج يتميز بطعمه اللذيذ والشهي لذلك لا يمكن الاستغناء عنه يتم تناوله في السندوتشات الشاورما أو اللحمة أو السجق ويتميز بطعمه الخفيف الشهي لذلك حرصت ربات المنازل إلى عمله في المنزل بدلا من الذهاب إلى المطاعم غالية الثمن وعندما نحضره نجد أنه يتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل حيث نجد أنه يشبه في شكله مثل الرقاق الطري أو الجلاش ولكن على شكل دائرة وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمله وخطوات التحضير من خلال هذا المقال

مكونات عمل خبز الصاج

نجد عندما نتحدث عن مكونات خبز الصاج نجد أنه يتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

المكونات:

دقيق.

ماء.

ملح.

بيضة.

بيكنج بودر.

طريقة تحضير خبز الصاج

يحضر خبز الصاج بخطوات سهلة جدا يمكن من خلالها الحصول على خبز الصاج بأسهل المكونات وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط ..

نحضر وعاء ونضع به الماء ونضع به البيضة ونخفقهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع البيكنج بودر والملح مع استمرار التقليب.

نقوم بعد ذلك بوضع الدقيق بالتدريج حتى نحصل على قوام طري وغير متماسك.

نحضر بعد ذلك مقلاة ونضعها على النار بدون زيت ونضع بها العجين ونتركه حتى ينضج ونقوم بقلبه على الجانب الأخر.

نجهز كمية كبيرة لعمل منها الساندوتشات لجميع أفراد الاسرة.

طريقة تحضير شاروما الفراخ

سوف نوضح لكم شاورما الفراخ لعملها في ساندونتشات ت وتناولها بالهناء والشفاء وسوف نوضح خطوات عملها من خلال النقاط التالية

المكونات

فراخ مقطعة قطع صغيرة.

ملح.

فلفل ألوان.

فلفل اسود.

حبة طماطم.

جبنة مواتزريلا.

طريقة التحضر