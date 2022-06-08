نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة السحر للبشرة وصلت .. ملعقة من العسل ستدهشك عند وضعها على وجهك في هذا الماسك لمدة أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملعقة من العسل ستدهشك عند وضعها على وجهك في هذا الماسك لمدة أسبوع، فقد تصاب بشرة العديد من الفتيات بمشاكل عديدة مثل البقع السوداء الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس أو التعرض لمواد كيميائية مضرة، ولذلك ينصح بعض الأطباء باستخدام عدة وصفات بمكونات طبيعية متوفرة في المواقع الإلكترونية على الإنترنت وذلك للتخلص من تلك المشكلة، ولهذا حرصنا على تقديم أكثر من وصفة طبيعية لتفتيح وتبييض البشرة وتخليصها من الاسمرار من خلال موقعنا .. تابعونا. ملعقة من العسل ستدهشك عند وضعها على وجهك المكونات: يلزم إحضار المكونات التالية من أجل تحضير ماسك العسل لتفتيح البشرة وترطيبها: عدد 3 ملاعق من زيت لوز.

ملعقة واحدة كبيرة من لبن بودرة.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل.

بعض القطرات من عصير الليمون. طريقة تحضير وصفة العسل لتفتيح البشرة: هناك بعض الخطوات التي عليك اتباعها من أجل تحضير وصفة العسل لتفتيح البشرة وهي: أولاً: قومي بوضع كلاً من زيت اللوز وعسل النحل ولبن البودرة ثم اخلطيهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

ثانياً: وبعد ذلك قومي بإضافة قطرات الليمون إلى الخليط السابق مع الاستمرار في عملية التقليب.

ثالثاً: ثم قومي بوضع الخليط على بشرتك لمدة لا تقل أو تزيد عن خمسة عشر دقيقة وبعد ذلك قومي بمسح الخليط بالماء الفاتر.

رابعاً: وفي النهاية احرصي على تكرار تلك العملية لمدة لا تقل عن أسبوعين وذلك للحصول على بشرة ناعمه وبيضاء. وصفة الطماطم والليمون لتفتيح البشرة المكونات: أحضري تلك المكونات الطبيعة لعمل ماسك الطماطم والليمون لجمال بشرتك: ملعقة واحدة كبيرة من عصير الطماطم.

بضع قطرات من عصير الليمون.

وعاء صغير للتحضير. طريقة تحضير وصفة الطماطم والليمون لتفتيح البشرة: يمكن تحضير تلك الوصفة من خلال القيام بتلك الخطوات البسيطة: أولاً: في البداية قومي بإحضار وعاء التحضير ثم ضعي به عصير الطماطم وقطرات الليمون.

ثانياً: وبعد ذلك قومي بخلط المكونات جيداً باستخدام ملعقة صغيرة ثم ضعيه على وجهك بشكل كامل.

ثالثاً: وبعد ترك الخليط على وجهك لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة وقومي بغسل وجهك جيداً بالماء الفاتر.

رابعاً: وفي النهاية احرصي على تكرار تلك الوصفة يومياً حتى تحصلي على بشرة خالية من التصبغات أو البقع السوداء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة السحر للبشرة وصلت .. ملعقة من العسل ستدهشك عند وضعها على وجهك في هذا الماسك لمدة أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.