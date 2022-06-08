قنبلة التفتيح ماسك الحلبة والخميرة يفتح الوجه ويجعله ممتلئ وجميل ويخفي التجاعيد

ماسك الحلبة والخميرة من أروع الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة النضارة والتفتيح الكامل وتجعل الوجه ممتلئ وجميل، كما يعمل على إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر الوجه، حيث تعتبر مشكلة التجاعيد والاسمرار من أكبر المشاكل التي تواجه النساء وتسبب لهم الكثير من الإحراج، سوف نقدم لكي يا سيدتي أقوى ماسك طبيعي يخلصك من جميع المشاكل التي تواجهك، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري، سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك الحلبة والخميرة الرهيب في تفتيح البشرة ونفخ الخدود في أسرع وقت بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك الحلبة والخميرة لتبييض البشرة

سوف نتعرف على مكونات الماسك الطبيعية وهى كما يلي:-

ربع كوب من مغلي الحلبة.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة البيرة.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ثلاث نقاط من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الحلبة والخميرة الرهيب في تبييض البشرة وتسمين الوجه بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نقوم بإحضار وعاء صغير، ثم نضع به جميع المكونات السابقة ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة، ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه ونتركه مدة ساعة كاملة. بعد ذلك قومي بفرك الوجه بواسطة اليد حتى تتخلصي من بقايا الماسك نهائيًا، ثم قومي بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. يفضل استخدام الماسك على الوجه ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على وجه أبيض وممتلئ في أسرع وقت.

فوائد ماسك الحلبة والخميرة للبشرة

يمتلك الماسك العديد من الفوائد الرائعة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-