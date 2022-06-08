بكريم نيفيا غيري شعرك 180 درجة حولي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير خلال ساعتين

فرد الشعر بكريم نيفيا، تستخدم الفتيات مختلف الكريمات والشامبوهات لفرد الشعر الخشن والمجعد، ولكن هناك الكثير من الكريمات التي لا تناسب الشعر، كما تسبب تساقطه وضعف نموه وتلف بصيلات الشعر، لذلك تحتار الفتيات عند اختيار الكريمات المناسبة للشعر والصحية والتى لا تترك أي أضرار على الشعر، ويعتبر كريم نيفيا من الكريمات الممتازة التي تساعد على سهولة فرد الشعر، وجعله أملس وناعم دون تسبب أي آثار جانبية على الشعر، بل يزيد من لمعانه وجماله وسهولة تمشيطه، لذلك تبحث جميع الفتيات عن طريقة استخدام كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن وهذا ما سوف نوضحه لكم خلال هذا المقال.

فرد الشعر بكريم نيفيا

يمكن فرد الشعر بكريم نيفيا الذي يطلق عليه كيراتين طبيعي خلال دقائق، وذلك من خلال إضافة عدة مكونات طبيعية أخري، تساعد على سهولة فرده وتمشيطه، والتخلص من الصعوبات التي تواجهها الفتيات عند فرد الشعر، كما أن سعره مناسب وفي متناول الجميع، ولا يحتاج إلى تكلفة مالية كبيرة مثل الكيراتين والبروتين، وتتمثل مكونات وصفة فرد الشعر بكريم نيفيا في الآتي.

ملعقتين من كريم نيفيا.

ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

نشا ملعقة واحدة.

طريقة فرد الشعر بكريم نيفيا

عند قيام بعض الفتيات بتمشيط الشعر، تحتاج إلى وقت بسيط عند تمشيطه وتنزعج الفتيات عند مواجهة صعوبة في فرد الشعر الخشن، وتبحث عن وصفة كريم نيفيا لفرد الشعر، حيث يساعد على ترطيب الشعر، كما يساعد زيت الزيتون وزيت جوز الهند والنشا على تغذية بصيلات الشعر وتكثيفه، ويمكن عمل وصفة فرد الشعر من خلال إتباع الخطوات التالية.