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القضاء على الشيب بالقهوة، أصبح الشيب من أكثر المشكلات التي تواجه أفراد المجتمع رجال وسيدات في الآونة الأخيرة، وذلك نظراً لعدم الاهتمام بالتغذية السليمة، وابتعاد الأشخاص عن تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (د)، والتي تتسبب بشكل رئيسي في ظهور الشعر الأبيض، علاوةً على نقص عناصر الزنك والنحاس، والتي تساهم في تفاقم المشكلة، لذلك تجد العديد من الشباب والشابات يعانون من ظهور الشعر الأبيض رغم صغر أعمارهم، ويرجع ذلك أيضاً إلى كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدسمة، التي تلعب دوراً كبيراً في حدوث خلل بالهرمونات، وهذا مما يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض لذا نقدم لكم وصفات طبيعية للقضاء على الشيب. مكونات وصفة الملح للقضاء على الشعر الأبيض ملعقتان صغيرتان أو ثلاثة من الملح (حسب طول وكثافة الشعر).

ملعقتان صغيرتان من الشاي الأخضر.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند البكر. طريقة تحضير وصفة الملح للقضاء على الشعر الأبيض في وعاء متوسط الحجم، قومي بإضافة الملح والشاي الأخضر، وقلبيهما جيداً حتى يذوب الملح تماماً.

أضيفي زيت جوز الهند وعصير الليمون إلى الخليط، وقلبيهم جيداً حتى يصبح الماسك ذي قوام متماسك.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب، ثم قسميه إلى أربعة أجزاء متساوية، وافردي الماسك عليه.

اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة كاملة، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، ثم أضيفي البلسم لترطيب شعرك بعد استخدام الشامبو.

يمكنك تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعياً، لتحصلي على أفضل نتيجة في التخلص من الشعر الأبيض، وعودته إلى لونه الأصلي. وصفة الملح وماء ع للقضاء على الشعر الأبيض ملعقة من الملح (يفضل أن يكون الملح الخشن).

قطرات من ماء الورد.

صابونة زيت الزيتون الأصلية. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً في إناء مناسب.

افردي الماسك على شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف، ثم غطي شعرك.

اتركي الماسك لمدة ساعتين تقريباً، ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة أسبوعياً، وستلاحظين الفرق بنفسك في خلال شهر واحد عمر شويل - جدة معجزة الملح لعلاج الشعر الأبيض نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخر - ثقفني

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