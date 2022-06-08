ملعقة نشا واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

يدخل النشا في تحضير الحلويات، كما يدخل في وصفات البشرة، حيث يساعد على شد ترهلات البشرة وغلق المسامات الفاتحة، وتفتيح لون البشرة والتخلص من البثور السوداء، فهو من المكونات الممتازة ذات المفعول السريع للبشرة والشعر، حيث يساعد على ترطيب الشعر الخشن والمجعد وسهولة تمشيطه، كما يدخل في وصفات ازالة شعر الجسم الزائد، ويعتبر شعر الجسم من أكثر العوائق المتعبة التي تواجه الفتيات، لذلك يبحثن عن أدوات طبيعية تساعد على إزالة شعر الجسم بدون الشعور بأي آلام أو ظهور التهابات على البشرة، ويساعد النشا على سهولة إزالة الشعر وتفتيح لون البشرة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة إزالة الشعر بالنشا.

مكونات تحضير وصفة إزالة الشعر بالنشا

فوائد النشا عديدة لا حصر لها، فهو مستحضر تجميلي سحري، يساعد على إزالة الدهون المتراكمة على الوجه، كما يساعد في إزالة الأتربة والأوساخ المتراكمة في مسام البشرة، ويعيد لبشرة الوجه والجسم النضارة واللمعان والنعومة، بل ويساعد في سهولة إزالة شعر الجسم المزعج، لذا تتسائل معظم الفتيات عن مكونات وصفة إزالة الشعر بالنشا، لذا سوف نوضحها لكم.

ثلاث ملاعق من النشا.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من ملح الطعام.

طريقة تحضير وصفة إزالة الشعر بالنشا

لا يترك النشا أي أضرار على البشرة، حيث يساعد على تهدئة الالتهابات وتبيض البشرة وتفتيحها والتخلص من التجاعيد وخلايا الجلد الميت، ويزيد من جمال وإشراق البشرة، كما يزيل الشعر الزائد بكل سهولة وبدون الشعور بأي آلام، ويمكنك استخدامه من خلال إتباع الخطوات التالية.

نضع في وعاء النشا وزيت الزيتون وعصير الليمون والملح.

نقلب جميع المكونات جيداً حتى يصبح القوام متجانس.

نبدأ في توزيع الخليط على البشرة ونتركه عليها لمدة ربع ساعة.

يتم شد الخليط من على البشرة وغسلها بالماء الفاتر.

نستمر في استخدام هذه الوصفة حتى نتخلص من الشعر الزائد نهائيا.

فوائد النشا للبشرة