ماسك القهوة للوجه ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح

ماسك القهوة للوجه، مع بداية فصل الصيف، تحتاج السيدات وفتيات الجامعة إلى وصفات طبيعية تساعد على تفتيح بشرتها بشكل فوري، والتقليل من الأضرار الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس فوق البنفسجية، وأثبتت التجارب والدراسات العلمية أن القهوة تلعب دوراً فعالاً في تبييض البشرة وإكسابها الحيوية والنضارة، حيث أن القهوة تعمل كمقشر للبشرة، تعمل على إزالة الخلايا الميتة، مما يحفز البشرة على إنتاج خلايا جديدة، مما يساهم بدوره في توحيد لون البشرة، والقضاء على التجاعيد والاسمرار، نقدمكم لكم من اكتر من طريقة طبيعية باستخدام القهوة لتبيض البشرة.

مكونات تحضير ماسك القهوة للوجه

المكونات

ملعقتين كبيرتين من مسحوق القهوة.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو الخام الغير محلى.

4 ملاعق من الحليب.

طريقة تحضير ماسك القهوة لتبيض البشرة

احضري وعاء صغير، وقومي بإضافة مقدار البن والكاكاو، وقلبيهما جيداً حتى يمتزجا.

أضيفي مقدار الحليب إلى المكونين السابقين، وامزجيهم جيداً حتى تحصلي على خليط ذي قوام متماسك.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة ثلث ساعة أو حتى يجف تماماً، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

وصفة القهوة وزيت الزيتون لتبيض البشرة

هذا الماسك لا يعد مناسباً للبشرة الدهنية، ولكن للبشرة المختلطة والجافة.

ملعقتين كبيرتين من القهوة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قومي بمزج القهوة مع زيت الزيتون جيداً، حتى يصبحا عجينة متماسكة.

بعد غسل وجهك جيداً بالماء والغسول المناسب، قومي بفرد الماسك على بشرتك أو أي مكان به بقع داكنة.

افركي الماسك على بشرتك بحركات دائرية خفيفة لمدة دقيقتين، ثم قومي بشطف بشرتك بالماء والغسول، حتى تتأكدي من تخلصك من كل بقايا الماسك.

يمكنك عمل هذا الماسك مرة واحدة أو مرتين كل أسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

فوائد القهوة للبشرة

كما تتمثل فوائد القهوة في احتوائها على مضادات الأكسدة، التي تعمل على مكافحة الشوارد الحرة، فتحافظ على نضارة البشرة، فضلاً عن احتواء القهوة على مادة الكافيين التي تعمل على تحسين كفاءة الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم بها، إلا أن الوصفات الطبيعية التي تحتوي على القهوة تساعد على علاج تلك الهالات، والتحسين من شكلها