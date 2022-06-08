بملعقة فازلين حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بدون اي مواد كيميائية

روج الشفايف الطبيعي، لا تستغني الفتيات عن روج الشفايف، حيث يزين الشفايف ويخفي القشرة أو أي ألوان باهتة في الشفايف، لذلك تحرص الفتيات على شرائه بشكل دائم، ولكن الروج الجاهز مصنع من مواد كيميائية ضارة، لذلك يفضل الاعتماد على روج طبيعي يساعد على ترطيب الشفايف وازالة القشرة، وتلميع وتلوين الشفايف، كما أنه بسيط الثمن، ويمكنك تحضيره في المنزل واستخدامه في أي وقت، حيث أن جميع مكوناته طبيعية ولا تضر بشرة الشفايف، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي في المنزل بأقل المكونات والتكلفة.

مكونات تحضير روج الشفايف الطبيعي

تختلف ألوان روج الشفايف، حيث تختار كل فتاة اللون الملائم للون البشرة، لذلك تحديد لون روج الشفايف الطبيعي حسب رغبة كل فتاة، حيث بنزين الروج شكل الوجه، ويزيد من جماله، لذلك تفضل الكثير من الفتيات استخدامه، فهو من أدوات مستحضرات التجميل الأساسية، ويمكنك تحضير مكونات روج الشفايف الطبيعي من خلال إتباع الآتي.

ملعقة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة من شمع العسل.

زبدة الشيا ملعقة صغيرة.

ملعقة فازلين

بنجر مطحون ملعقة واحدة إذا كنت ترغبين في اللون الأحمر أو يمكن استخدام الكاكاو للون البني أو الكركم للروج البرتقالي.

طريقة تحضير روج الشفايف الطبيعي

يمنح روج الشفايف المظهر الجمالي للوجه، كما يزين الشفايف، حيث يساعد زيت جوز الهند وزبدة الشيا على ترطيب الشفايف والقضاء على القشرة، كما يساعد شمع العسل في القضاء على التهابات الشفايف الجافة، لذا يمكنك استخدام هذه المكونات في تحضير روج الشفايف الطبيعي في المنزل، وتتم الطريقة من خلال إتباع ما يلي.

نحضر حمام بخار ونضع فيه زيت جوز الهند وزبدة الشيا وشمع العسل حتى يذوب الخليط.

بعدها نضيف البنجر المطحون أو الكاكاو أو الكركم حسب اللون المرغوب فيه والمناسب للون البشرة.

نقلب جميع المكونات حتى تتجانس.

نضع الخليط في وعاء زجاجي نظيف و معقم ومحكم الغلق ونحفظه لحين الاستخدام.

يمكن استخدام روج الشفايف الطبيعي في أي وقت.

فوائد روج الشفايف الطبيعي