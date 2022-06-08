مكون في مطبخك ضعيه علي الكفتة هيضاعف حجمها وانسي أنها تفك أو تكش كفتة الحاتي بكل أسرارها

عمل كفتة الحاتي بأسرار المحلات وإضافة ملعقة عشان مش تكش، يذهب الكثير من الأسر لشراء أو تناول كفتة الحاتي من الخارج لأنها تتميز بطعمها الرائع واللذيذة، لأن هناك بعض الأسرار التي يفعلها الحاتي عند تحضير وتسوية الكفتة لا يعلمها أي شخص، ولكن لا تقلقي نحن جئنا إليكم بهذا المقال لكي نبين لكم هذه الأسرار والتكات، لكي يقوموا النساء بتحضير الكفتة في المنزل بدلا من شرائها من الخارج، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة باقي الفقرات القادمة، لمعرفة المزيد من المعلومات عن كفتة الحاتي.

مكونات كفتة الحاتي بأسرار المحلات

من الطبيعي أن لا يوجد صاحب مطعم يقول على أسرار وطريقة تحضير الوصفات التي يقدمها للأشخاص، لكي يستمروا في شراء الأطعمة من المطاعم، كما بحث الكثير من النساء للوصول إلى طريقة سهلة وبسيطة لتحضير كفتة الحاتى فى المنزل بدون ما تكش، والجميع منا يجب تناول الكفتة لأنها تحتوي على نسبة بروتين عالية و مفيدة جدا للصحة، وتتلخص مكوناتها في:

كيلو من اللحم البناتي صغير السن.

قطعة دهن في وزن 100 جرام.

معلقة من البيكنج بودر. معلقة ونصف من البقسماط.

بصلة كبيرة مبشورة، ويجب فصل البصل عن الماء، ويتم وضعه في طبق خارجي.

عصير حبة واحدة من الطماطم.

ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.

ملعقة من الملح.

قطعة من الفحم.

طريقة تحضير الكفتة في المنزل مثل المحلات

يجب اتباع جميع الخطوات القادمة لكي تكون الكفتة ناجحة:

يجب وضع جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس.

يجب ترك الكفتة قليلا لكي ترتاح بعض الوقت.

بعد ذلك يجب وضع ماء البصل مع عصير الطماطم في طبق حتى يتم غمس اليدين في الخليط قبل تشكيل الكفتة.

بعد ذلك يجب وضع ماء البصل مع عصير الطماطم في طبق حتى يتم غمس اليدين في الخليط قبل تشكيل الكفتة. يجب إحضار صينية بها ورقة زبدة، أو يمكن الدهن بالقليل من السمن.

يجب تشكيل أصابع الكفتة بالحجم الذي تريد.

يمكن وضعها على أعواد خشبية.

يمكن وضعها على أعواد خشبية. يجب وضع أصابع الكفتة في الصينية ويجب إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

يجب تركها حتى تمام التسوية، وعند إخراجها يجب وضع قطعة فحم مشتعلة في وسط الصينية ويتم إطفائها بالقليل من الزيت.

كما ذكرنا في النقال أنه يمكن عمل الكفتة المشوية في المنزل بكل سهولة باستخدم بعض الطرق الخاصة تحصلي على مذاق المطاعم عن طريقة اضافة ملعقة من البكينج بودر أو ملعقة من النشا ثم قومي باستخدام بعص المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس من خليط الكفتة وتساهم في عمل الكفتة الشهية بدون تكاليف تمكنك من عمل الكفتة الشهبة