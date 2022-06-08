نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة جهنمية.. إزالة تقصف الشعر في يومين وانسي الهيشان والشعر الضعيف من الأمام والأطراف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى التقصف مثل التصفيف الحراري بإستمرار، واستخدام المواد الكيميائية التي تعمل على فرد الشعر المجعد، وفقدان الشعر للترطيب اللازم له بشكل يومي وعدم حصوله على التغذية الكافية له ومن خلال هذا المقال يتم التعرف على بعض الوصفات التي تعمل على إزالة تقصف الشعر في يومين.

إزالة تقصف الشعر في يومين

يوجد بعض المواد الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر وإعطائه النعومة والحيوية التي يحتاجها وتمنعه من التقصف ومن ضمن هذه المواد الآتي:

علاج تقصف الشعر الشديد تجربتي

يوجد الكثير من الفيتامينات والمعادن في هذا الخليط مما يعطي الشعر التغذية المثالية التي تمنعه من التقصف ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

حبة واحدة من الموز.

ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من الحليب.

طريقة التطبيق

يتم هرس الموزة جيدًا ويتم إضافة الحليب إليها أثناء الهرس حتى يصبح قوامها لين.

يتم إضافة العسل إليهم مع الاستمرار في التقليب حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

يتم وضع هذا الخليط على الشعر مدة لا تقل عن ثلث ساعة لكي يحصل الشعر على التغذية الكاملة من الخليط.

يغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو، ويتم استخدام الخليط مرتين في الأسبوع لتحقيق النتائج المرجوة.

علاج لتقصف الشعر وتطويله

يحتوي الأفوكادو على أهم الفيتامينات التي يحتاجها الشعر لذلك يتم استخدامه كالآتي:

المكونات

ثمرة واحدة من الأفوكادو.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة التطبيق

يتم هرس الأفوكادو جيدًا ويتم إضافة زيت جوز الهند إليها لتشكيل قوام كريمي لين.

يتم وضع الخليط على الشعر مدة لا تقل عن نصف ساعة لكي يحصل الشعر على التغذية الكاملة.

يتم غسل الشعر جيدًا بالشامبو المناسب لنوع الشعر.

يمكن تطبيق هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مبهرة في التخلص من التقصف نهائيًا.

في نهاية مقال إزالة تقصف الشعر في يومين ذكرنا بعض المواد الطبيعية التي يتم الحصول منها على نتائج فعالة في التخلص من التقصف، وهذه النتائج تعجز المواد الكيميائية عن تحقيقها، بل على العكس المواد الكيميائية من الممكن أن تزيد من التقصف.