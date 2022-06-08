نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفزي الكولاجين.. شد اليدين المجعدة لجعلها مشدودة وناعمة وبيضاء لأيادي أصغر 10 سنوات ستلاحظي الفرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك فئة كبيرة من الناس لا تعتني بإديهم مثل اعتنائهم ببشرتهم، وهذا ما يعرض اليدين لمشكلة التجاعيد والتي تعتبر الأكثر شيوعًا وإزعاجًا، والسبب الرئيسي في ظهور التجاعيد، هو نقص معدلات الكولاجين، والتي دائمًا ما تظهر لدى فئة كبار السن، وبناء على ذلك سنقوم بعرض أكثر من وصفة طبيعية هدفها شد اليدين المجعدة بصورة سريعة، وهذا ما سنعرضه بشكل مفصل داخل هذا المقال.

شد اليدين المجعدة

كشفت لنا العديد من التجارب الطبية بأن الوصفات الطبيعية هي الأكثر إفادة لتنعيم اليدين وإزالة التجاعيد بها بالصورة المطلوبة دون أن تتعرض اليدين لأي ضرر مثلما ما كان يحدث عند استخدام المنتجات الكيميائية، وإليكم أبرز تلك الوصفات الناجحة في شد اليدين بهذا الشكل الآتي:

إزالة تجاعيد اليدين نهائياً

المكونات

ثمرة موز.

شوكة لهرس الموز.

خطوات التحضير

في البداية نقوم بإحضار إناء عميق، ونضع به ثمرة الموز المقشرة.

ثم نقوم باستخدام الشوكة لهرس الموز جيدًا، حتى نتحصل على قوام يشبه العجين.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط على اليدين بشكل كامل، ويترك الخليط على اليدين لمدة ساع، حتى أن يجف تمامًا.

ومن بعدها نقوم بغسل اليدين بالماء الفاتر، وسوف نتحصل على النتائج المطلوبة بعد المواظبة على إجراء تلك الوصفة 3 مرات على مدار الأسبوع.

تجاعيد اليدين والأصابع

المكونات

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير

كل ما علينا غسل أيدينا جيدًا بالماء، لكي نتخلص من أي أتربة عالقة بها.

ومن بعدها نقوم بتدليك اليدين بزيت الزيتون جيدًا.

ويترك زيت الزيتون على اليدين لفترة تقدر بحوالي نصف ساعة.

ومن ثم نقوم بغسل اليدين بالماء الفاتر، ويفضل إجراء تلك الوصفة قبل التوجه إلى النوم، كما يفضل المواظبة يوميًا على إجرائها.

تجاعيد اليدين تجربتي

المكونات

نصف ليمونة.

ملعقة من السكر.

كمية من الحليب.

خطوات التحضير

نقوم في البداية بوضع نصف ليمونة معصورة مع ملعقة السكر، وذلك مع خلطهما جيدًا.

ثم نقوم بتدليك اليدين بهذا الخليط جيدًا، ويترك الخليط على اليدين لمدة تقدر بحوالي ربع ساعة، حتى إن يجف تمامًا.

ومن بعدها نقوم بوضع اليدين داخل الحليب، حتى إن يتم ترطيبها بالشكل المطلوب.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم أكثر من وصفة طبيعية هدفها شد اليدين المجعدة دون ترك أي آثار جانبية على اليدين، وذلك يرجع إلى العناصر والمعادن الصحية الموجودة في المكونات المستخدمة في كل وصفة، وهذا ما أكد عليه الأطباء المتخصصين في طرق العناية بالبشرة.