وداعاً للتجاعيد.. ماسك الكولاجين الطبيعي للوجه ونفخ الخدود ونضارة رهيبة سيغنيكي عن جميع الماسكات

إن نقص معدلات الكولاجين يصاحبه الكثير من المشكلات المزعجة على البشرة، وبناء عليه نجد أن البحث الدائم عن ماسك الكولاجين الطبيعي للوجه لم يأت من فراغ، ومن الأفضل استخدام الكولاجين عن طريق مكونات طبيعية، حتى لا تتأثر البشرة بأي ضرر جانبي من الممكن أن تتسبب فيه أي منتجات كيميائية.

ماسك الكولاجين الطبيعي للوجه

إليكم أبرز ماسكات الكولاجين بمكونات طبيعية بهذا الشكل الآتي ذكره:

كيف تصنعين الكولاجين في البيت

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

خطوات التحضير والاستخدام

في البداية نقوم بإحضار إناء صغير ونضع بداخله الكاكاو والحليب، وذلك مع خلطهما باستمرار، حتى نتحصل على قوام كريمي متجانس.

ومن بعدها نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر أولًا.

ثم نقوم بتدليك الوجه بهذا الخليط، ويترك الخليط على الوجه لفترة زمنية تقدر بحوالي ربع ساعة.

ومن بعدها نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ، وسوف نتحصل على النتيجة المرادة بعد استخدام هذا الماسك.

ماسك لشد البشرة المترهلة

المكونات

حبة من الخوخ المهروس.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

خطوات التحضير والاستخدام

في بداية الأمر نقوم بوضع الخوخ المهروس مع الزبادي داخل إناء صغير، ثم نقوم بخلطهما جيدًا.

ومن بعدها نقوم بوضع الخليط على الوجه بشكل كامل، ويترك الخليط على الوجه لفترة تقدر بحوالي ثلث ساعة.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ، وبعدها سنتحصل على النتائج المذهلة من وراء إجراء ذلك الماسك على الوجه.

ماسك طبيعي لشد الوجه وتقليل التجاعيد في عشرة دقائق

المكونات

ملعقة من بياض البيض.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم في البداية بوضع بياض البيض مع عصير الليمون داخل إناء صغير، ثم نقوم بخلطهما جيدًا.

ومن بعد ذلك نقوم بفرك الوجه جيدًا بواسط هذا الخليط لمدة 3 دقائق.

ثم نقوم بترك الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق، وبعدها نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

لقد عرضنا لكم في هذا المقال أكثر من ماسك الكولاجين الطبيعي للوجه، فكل من الماسكات التي عرضناها تجعلنا نحافظ على مظهر البشرة المشرق والجذاب، فهذه الماسكات تقوم بمحاربة ظهور التجاعيد، وهذا هو المطلوب، لذلك يجب الاستمرار على إجراء وضع ماسك الكولاجين الطبيعي على الوجه، حتى نتفادى أي مشكلة مزعجة.