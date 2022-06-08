نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار بلاد العجائب.. خلطة هندية لتطويل الشعر ونتائجها عجيبة وستندمي على عدم تجربتها من زمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لأن الهنود اشتهروا بالشعر الناعم والطويل جعل الكثير من الفتيات يبحثون عن خلطة هندية لتطويل الشعر ونتائجها عجيبة لأن الشعر من أهم علامات الجمال للنساء ولابد من الاهتمام به بشكل جيد للحفاظ عليه من التساقط لأن الشعر الطويل أصبح موضة العصر ويظهر به الكثير من الفنانات ويريدون جميع الفتيات التماشي مع الموضة.

خلطة هندية لتطويل الشعر ونتائجها عجيبة

يوجد بعض الخلطات الهندية التي تحقق نتائج فعالة في تطويل الشعر ومن ضمن هذه الخلطات الآتي:

وصفة لتطويل الشعر

يوجد الكثير من الفيتامينات الموجودة في الألوفيرا لذلك فهو يغذي الشعر ويجعله طويل ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة التطبيق

يتم إحضار وعاء ويوضع فيه جل الألوفيرا وعليه الماء ويتم تقليبهم جيدًا للحصول على خليط متجانس.

ويتم وضع الخليط في زجاجة رذاذ ويتم إغلاقها جيدًا ولابد من رجها جيدًا قبل استخدامها.

يتم رش الشعر بالخليط بعد غسله وتجفيفه، ولكي يتم الحصول على نتائج جيدة في التطويل لابد أن لا يقل الاستخدام عن مرتين في الأسبوع ومن الممكن أن يصل إلى 4 مرات.

خلطة الحلبة

تعتبر الحلبة من أكثر المواد الطبيعية التي تقضي على القشرة بشكل نهائي وذلك يجعل الشعر قادر على النمو لأن القشرة تعمل على تساقط الشعر ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة المطحونة.

ملعقة كبيرة واحدة من الماء.

طريقة التطبيق

يتم إحضار وعاء ووضع مسحوق الحلبة الناعم فيه، ويتم إضافة الماء إليه لتشكيل عجينة لها قوام كريمي.

يتم غسل الشعر جيدًا في البداية وبعدها يتم تجفيفه، ويتم وضع خليط الحلبة على فروة الرأس وتوزيعها على الشعر بالكامل حتى الأطراف.

تترك على الشعر لمدة ساعة كاملة وبعدها يتم غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر.

تكرر هذه الخلطة مرة واحدة في الأسبوع وسوف تحصلين على نتائج مبهرة.

في نهاية مقال خلطة هندية لتطويل الشعر ونتائجها عجيبة يوجد الكثير من الوصفات التي يمكن تطبيقها للحصول على شعر طويل يشبه شعر الهنود، لكن لابد من الاستمرار على استخدام خلطة محددة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور لتحقيق نتائج جيدة.